CONTROL DE DAÑOS. La modelo Shirley Arica fue entrevistada por Lady Guillén en su programa “Tengo algo que decirte”. Durante la entrevista, la también conocida como chica realidad indicó que Jean Deza la llamó después de que ella lo denunciara por maltratos físicos y psicólogicos en el programa Magaly TV La Firme.

Shirley Arica indicó que Jean Deza la llamó para pedirle perdón y decirle que era la única mujer que había querido. “Jean me llamó después del programa (la entrevista con Magaly Medina) obviamente yo tengo toda la conversación grabada, para él cree que es fácil superar algo así, para ninguna mujer lo es, tienes todo un proceso”, menciona la modelo en entrevista con Lady Guillén.

“Él intentó llamarme antes del programa para que no vaya, yo le dije que iba a ir (...) yo no tengo nada más que conversar con él, termina el programa de Magaly y me dije “yo te dije que te iba a llamar, yo te estoy llamando para pedirte perdón porque has sido la única mujer que he querido””, agrega Shirley Arica.

“Yo le dije tú sabes los errores que has cometido, yo no he inventando, me dijo “sé que es cierto, no sé que va a hacer de mi vida, sólo quería que sepas que te quiero”", continúa Shirley Arica. La modelo indicó que no iba a retomar su relación con Jean Deza por el maltrato físico al que la sometió.

Shirley Arica indica que Jean Deza la llamó y le pidió disculpas (TROME)