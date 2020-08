Shirley Arica aseguró que el futbolista Jean Deza no la supera, pero ella está tranquila y soltera.

Shirley, ¿es cierto que le mandas indirectas a Deza a través de tus publicaciones en redes sociales?

Siempre pongo frases así, no es de ahorita y no va dedicado a nadie. Ya si se sienten aludidos o aludidas, es tema de cada uno.

Hace unos días te preguntaron ‘cómo superas a un ex’ en Instagram y respondiste: ‘Mejor preguntemos si me superará ja, ja, ja. Todo es un proceso cuando alguien deja huella en tu vida’. ¿Jean no te supera?

No, no me supera y él sabe por qué lo digo.

¿Te está mandando ‘mensajitos’?

No diré nada, pero ya él sabrá por qué lo digo.

¿Crees que alguien (Jossmery Toledo) se ponga celosa?

Bueno, si está celosa es porque de repente él no le da la seguridad que necesita.

Jossmery habría dejado su casa en San Juan de Lurigancho y estaría viviendo con él en San Isidro, ¿qué opinas?

Hasta que le dure, definitivamente no creo que lo suelte porque ahí está lo que necesita para salir adelante. Que sean felices y les vaya bien.

¿Y tú estás soltera?

Sí, claro.

Te estaban vinculando con un empresario de discotecas por unas imágenes de ‘Magaly tv, la firme’…

Decían que el ‘peladito’ era mi ‘suggar’, pero es mi proveedor de mascarillas, somos amigos hace diez años. Y a quien nombraron como mi chofer, trabajé con él en ‘Fronteo’ cuando las discotecas estaban de moda. Son mis amigos.

¿Cómo te va con tu negocio de ventas?

Me estoy dedicando a la venta de ropa y me va bien, hay que reinventarse. No hay que sentarse a esperar que la plata caiga del cielo, pero unas tienen más suerte que otras, solamente estiran la mano y les dan plata.