LOS AFECTOS NO CUESTIONAN. Shirley Arica publicó una foto en su cuenta de Instagram donde menciona que siente que se ha enamorado por segunda vez del futbolista Jean Deza. De este modo, la modelo vuelve a reafirmar que se siente contenta al lado del jugadorazo.

La modelo publicó una foto en la playa y desactivó los comentarios de su Instagram. En la imagen aparece ella en la playa y le pregunta a sus seguidores si es posible enamorarse dos veces de la misma persona. La publicación alcanza los 30.000 me gusta.

Shirley Arica suele utilizar su Instagram para expresar cómo se siente sobre su vida amorosa. En este caso la modelo se siente contenta de haber retomado una relación con el cuestionado futbolista Jean Deza, de quien se sabe ha sido denunciado por violencia contra la mujer.

La modelo no ha vuelto a referirse a la expareja de Jean Deza, Jossmery Toledo, con quien hasta hace unos días mantenía una relación. Como se recuerda, el futbolista continuaba viviendo con la influencer hasta un día antes que Shirley Arica publicará un video junto al futbolista.

Shirley Arica y Jean Deza juntos otra vez: Todo sobre el retorno de su relación