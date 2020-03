Olinda Castañeda defendió a Shirley Arica, tras enterarse que fue criticada por aparentemente pasar cuarentena con el futbolista Jean Deza.

“La gente siempre dirá mil cosas, culpará y juzgará. Shirley ya sabe cómo es este mundo. Ella está feliz y tranquila. Así que mejorar ignorar (las críticas)”, dijo la modelo.

¿La ves enamorada?

La veo enamorada y con ganas de dar lo mejor.

Hace poco Rocío Miranda dijo que Shirley era una ‘mala influencia’ para Jean porque sale mucho a fiestas, ¿qué opinas?

No sé quién le dio vela en este entierro. Si le gusta salir no tiene nada de malo, no hace daño a nadie. Ella siempre está preocupada en atender a su hija, trabaja para darle todo. Aquí nadie influencia a nadie, ellos son adultos. (D. Bautista)