Shirley Arica, la ‘Chica realidad’, reveló que tuvo varios ‘choques y fugas’ con Jefferson Farfán, quien la llamaba cariñosamente ‘bebé’, y que no llegaron a formalizar porque ella no quería viajar al extranjero.

Además, señaló que sus encuentros sucedieron antes y después de Yahaira, y calificó al futbolista con un 8, en una escala del 1 al 10.

“Tengo pruebas de todo lo que digo, como conversaciones de WhatsApp y audios. ¿Si solo fue un ‘choque y fuga’? No, fue una secuencia de ‘choques’”, dijo Shirley Arica en el programa ‘Amor y Fuego’, de Willax.

Luego comentó que dichos encuentros sucedieron ‘antes y después’ de Yahaira Plasencia. Pero aclaró que fue con anterioridad a la relación que tuvo Farfán con Ivana Yturbe.

La ‘Chica realidad’ recordó que conoció al ’10 de la calle' en una discoteca de Barranco.

“Nos cruzamos de casualidad, teníamos una amiga en común que era la esposa del dueño de una orquesta y se me acercó, me dijo que él quería conocerme. Me invitó a un ‘after’, pero no quise ir hasta La Molina y lo invité a mi casa. Ahí nos conocimos, pero no pasó nada. Los ‘choques’ fueron después”, comentó.

En otro momento, indicó que Farfán la llamaba ‘bebé’ y que no llegaron a formalizar porque ella no quería viajar al extranjero.

“Dejamos de salir porque él viajó al extranjero y no podía ir para allá. Estuve callada durante dos años, si hubiera querido sembrarlo, hace rato lo hubiera hecho”, agregó.

Luego jugó a ponerle puntaje a sus encuentros amorosos. “Del 1 al 10, a Jefferson le pongo 8. A Diego Chávarri 7, Jean Deza 4 y Pío Dean (el padre su hija) 10”, aseguró.

Rodrigo González lamentó que Yahaira Plasencia escuche las declaraciones de Shirley, pero la modelo dijo: “¿Qué pobrecita? Todo lo ha logrado con él. No sé (si está con Jefferson), no sé absolutamente nada de él”.

‘CUEVA ES FEO’

De otro lado, aceptó que estuvo en una fiesta privada con Yotún, Advíncula y Cueva.

“Fue hace dos años, me pasó la voz un amigo y ahí conocí a los tres. Eran como ocho personas (en la reunión). A la única que me crucé fue a Jamila Dahabreh, las demás eran desconocidas. Ninguno de los tres es mi tipo. Advíncula me cae chévere, Yotún se cree lo máximo y Cueva no me gusta porque físicamente, para mí, es feo, poco agraciado y muy chatito”, comentó.

Shirley Arica afirmó que estuvo con Jefferson Farfán. (Amor y Fuego/ Willax)