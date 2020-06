PERDONA, PERO NUNCA OLVIDA. Shirley Arica estuvo de invitada en el programa “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina y la modelo sostuvieron una larga videollamada donde hablaron sobre la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo.

Shirley Arica afirma que no se siente mortificada por la relación de su expareja con la influencer. Al contrario, siente que Jossmery Toledo le quitó un peso de encima, en sus propias palabras, “Jean es como un niño, yo no estoy para hacer labor de niñera”.

Además, Shirley Arica no pudo contener la risa cuando Magaly Medina se refirió a Jossmery Toledo como una “Miss Perú”.

“Es bien guapa (risas) Magaly, es que yo no puedo fingir, no tengo nada en contra de la chica, pero la chica tiene cara de alien, esa nariz no se la han hecho bien, tiene una nariz bien rara, a mí no me gusta su operación”, dijo Shirley Arica.

Shirley Arica se burla de la nariz de Jossmery Toledo (TROME)

