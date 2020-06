NO ES ELLA. Shirley Arica aprovechó la entrevista con Magaly Medina para aclarar el tema de una supuesta filtración de fotos privadas de la modelo. Al respecto, la joven utilizó el espacio televisivo para aclarar esta polémica.

Shirley Arica decidió hacer mención a este tema al final de la entrevista. “Magaly, antes de que me mandes a dormir, estuvieron circulando unas fotos más o menos parecidas a las de Jossmery Toledo, me han escrito, pero las fotos no son mías, felizmente nunca he compartido intimidad con ninguna pareja, ni le he mandado foto, ni nada”, indica la modelo.

Shirley Arica indica que la confusión se debe a que la víctima de esta filtración se parece mucho a ella físicamente. “Es una chica que se parece a mí, pero nada no soy yo, yo tengo una hija que va al colegio y me han mandado audios de la dirección del colegio, quería decirlo”, menciona la modelo.

La noche del último lunes, Shirley Arica sostuvo una larga conversación con Magaly Medina en su programa, en la que se refirió a la nueva relación de su ex Jean Deza y Jossmery Toledo.

La ‘Chica Realidad’ afirma que no se siente mortificada por la relación de su expareja con la influencer. Al contrario, siente que Jossmery le quitó un peso de encima, en sus propias palabras, “Jean es como un niño, yo no estoy para hacer labor de niñera”.

Además, Shirley Arica no pudo contener la risa cuando Magaly Medina se refirió a la expolicía como una “Miss Perú”.

“Es bien guapa (risas) Magaly, es que yo no puedo fingir, no tengo nada en contra de la chica, pero la chica tiene cara de alien, esa nariz no se la han hecho bien, tiene una nariz bien rara, a mí no me gusta su operación”, dijo Shirley Arica.

