DONDE PISA UNA LEONA. La modelo Shirley Arica hizo una picante publicación en su cuenta de Instagram, el mensaje es una clara indirecta para su expareja, el futbolista Jean Deza.

En la publicación que subió la modelo a Instagram, ella luce un bikini. La frase que acompaña la imagen fue celebrada por muchos usuarios en redes sociales porque consideran que es una indirecta para Jean Deza. “Me dijeron que ahora besas con los ojos abiertos, porque si los cierras aparezco yo”, fue el mensaje que escribió Shirley Arica.

Como se recuerda, Shirley Arica fue entrevistada por Magaly Medina a finales de junio por la relación de su expareja Jean Deza con la influencer Jossmery Toledo. La modelo indicó que la también conocida como “Tomba tiktoker” le quitó un peso de encima. “Jean es como un niño, yo no estoy para hacer labor de niñera, indicó.

Además, Shirley Arica no pudo contener la risa cuando Magaly Medina se refirió a la expolicía como una “Miss Perú”.

“Es bien guapa (risas) Magaly, es que yo no puedo fingir, no tengo nada en contra de la chica, pero la chica tiene cara de alien, esa nariz no se la han hecho bien, tiene una nariz bien rara, a mí no me gusta su operación”, dijo Shirley Arica.

Shirley Arica se burla de la nariz de Jossmery Toledo (TROME)

