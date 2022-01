Shirley Arica se define hoy como una mujer que camina con pies de plomo y piensa mejor las cosas antes de actuar. Esta ‘madurez’ en su vida llegó luego de participar en el reality ‘ El poder del amor ’, en Turquía, donde estuvo alejada de su hija y nuestro país por cuatro meses. Hoy no sabe si habrá otro ampay en este nuevo año que acaba de iniciar y que recibió en Pucallpa, pero sí tiene claro que quiere darle un giro de 180 grados a su historia.

Shirley, un nuevo año y nuevos retos para tu vida...

Espero empezar este año 2022 con el pie derecho y que sea lo mejor para mi familia.

Viviste una experiencia importante al otro lado del mundo, en Turquía, al participar en el reality ‘El poder del amor’ y casi ganas.

Sí, en realidad estoy muy contenta de haber participado en ‘El poder del amor’, pues me abrió muchas puertas a nivel internacional y eso es muy bueno para mi carrera, pues estoy dejando atrás un año que me dejó mucho aprendizaje.

En las historias que publicabas en tu cuenta de Instagram, cuando estabas en Turquía, tenía la percepción de que tomabas las cosas con sensatez, más madura, veía a una mujer que estaba pensando en el futuro...

En realidad, sí, pues cada vivencia me ha servido para madurar, crecer como ser humano y me he nutrido de cada uno de los concursantes, de sus diferentes culturas, de su manera de hablar, unos con léxicos más amplios, otros no tanto. En estos cuatro meses (en Turquía) he sido como una esponjita y definitivamente quiero darle un cambio a mi vida de 180 grados con todo lo que vivido en el pasado. Por eso considero que fue una buena oportunidad para mí, no solo en el aspecto laboral, también crecí como ser humano porque ‘El poder del amor’ me hizo sufrir, patalear, llorar, querer rendirme, pero siempre tenía una meta clara que era darle lo mejor a mi hija y la tenía en mi mente cada vez que quería ‘tirar la toalla’. Ella era mi empuje para levantarme al día siguiente y continuar.

Shirley Arica dice que ahora piensa antes de actuar, que camina con pies de plomo para que las decisiones que tome no repercutan mal en su futuro. (Foto: GEC/ Allengino Quintana. Enviado especial a Pucallpa)

Aunque no ganaste el premio mayor de 15 mil dólares, supongo que a cada concursante le dieron un aliciente económico

Qué chismosa, ja, ja, ja, sí lo hubo… Pero mi intención, cuando me propusieron participar en este reality, no fue ganar, yo fui a abrirme las puertas en el extranjero para que la gente conozca lo mejor de mí. Como se dice, mi otro yo y que no se dejen guiar por una nota, un ampay, no sabían quién era Shirley Arica, mi esencia. Al aceptar este proyecto tenía esa ventana para poder fluir sin ningún papel porque soy así como me ves. Fuera del dinero que gané y ahorré, porque tengo muchos proyectos, creo que gané un montón de experiencia, me hicieron tendencia en Twitter, cosa que jamás en mi vida me había pasado y estoy superfeliz.

Ahora que dices que estás más madura este 2022, supongo que no habrá ampays, amigos futbolistas...

No sé si haya ampays o no, pero creo que estoy conduciendo mi vida de otra forma, estoy pensando las cosas antes de hacerlas, estoy pensando qué puede repercutir en mi futuro, trato de avanzar con pies de plomo, saber que sí y que no, saber a quién le abro la puerta y en eso estoy enfocada.

¿Tienes propuestas para participar en la segunda parte de ‘El poder del amor’?

Sí me lo propusieron, pero creo que ya fue suficiente por los cuatro meses que pasé en Turquía porque extrañé mucho a mi hija, mi familia, nuestra gastronomía. No sabes lo rico que se come aquí y como verán estoy más delgada porque no comía igual, pero estoy conforme con mi peso.

PARTICIPARÁ EN REALITY ECUATORIANO

¿Es cierto que vas a participar en un reality en Ecuador?

Sí, tengo esa propuesta y se las confirmo en exclusiva, en unos días estaré por ese país.

¿También tiene que ver con el tema del amor?

No necesariamente, creo que es un peldaño más y vamos con fe para ver lo que pasa y dar lo mejor de mí.

En esos cuatro meses allá en Turquía no fluyó el amor, pero fuiste muy cercana a uno de los participantes...

Te puedo confesar que sí me ilusioné (con el colombiano Sebastián Tamayo), pero siento que estamos por caminos diferentes. A veces uno quiere muchas cosas en la vida, pero no se puede, yo soy una mujer que tiene una hija, no soy una mujer soltera que me pueda ir a otro país a vivir, tengo otro tipo de prioridades. De repente en el futuro quizás nos vuelvan a unir o no, pero si no fuese el caso es una persona que la voy a recordar de una manera linda porque he aprendido mucho.

En tus historias vi a un Papá Noel conocido ( Rodney Pío se disfrazó del personaje para sorprender a su hija en Navidad), ¿hay un trato cordial con el papá de tu niña?

Gracias a Dios, sí. Como quien dice, después de la tormenta viene la calma, creo que ambos hemos pasado por muchas cosas, creo que no supe separar las cosas, actué de una manera inmadura, no prioricé ciertas cosas, pero hoy por hoy tenemos una buena relación. No somos los mejores amigos, pero hay una cordialidad. podemos comer juntos, salir juntos con nuestra hija y no estar peleando.

¿Vas a retirar las demandas?

Lo que pasa es que el tema legal sigue su curso, no es como antes que retiraba la denuncia y ya no pasaba nada, pero bueno, si podemos conciliar y creo que se va dar, porque ya tenemos una buena comunicación, la beneficiada será siempre nuestra hija Skylar. Por eso hemos decidido dejar todo atrás.}