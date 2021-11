Shirley Arica lleva tres meses en Turquía, en el reality ‘El poder del amor’, pero ‘Cupido’ le sigue siendo esquivo. Cuenta que cuida más su corazón y ha aprendido a ignorar a sus detractores.

“Es la primera vez que estoy tanto tiempo separada de mi madre y mi hija, las extraño demasiado, pero a la vez son mi fuerza para poder continuar luchando por un mejor futuro y poder ofrecerles lo mejor a ambas”, dijo la modelo desde Turquía.

¿Eres difícil de conquistar o tal vez muy exigente en el amor?

No me definiría como una mujer difícil ni exigente, solo más cautelosa. A la hora de escoger a alguien para ser mi pareja, observo mucho las actitudes y comportamientos con otras personas y conmigo, siento que cuando llegue el momento va a fluir sin tener que forzar nada.

Siempre dices que te cuesta confiar en las personas, ¿será porque no has tenido buenas experiencias amorosas?

Me cuesta confiar en las personas en general. No he tenido buenas experiencias en el amor, pero no significa que deba catalogar a todos por igual. Solo me cuido un poco más, pues me ha costado mucho trabajar mi amor propio.

¿Qué has aprendido en este programa?

Me ha enseñado a valorar lo que tenemos, disfrutar lo que nos da la vida y también a aprender un poco de cada una de las personas de la casa, sus vivencias, experiencias, reacciones, cada una es un mundo distinto. Además, a ser más paciente y empática con los demás.

Has hecho buenas amistades dentro del programa, pero también tienes tus detractores...

Sí, conocí a muchas personas y me llevo un poquito de cada uno de sus países en mi corazón, amistades que sé que acabando el reality permanecerán. En cuanto a los detractores, pues siempre habrán, pero a estas alturas de mi vida he aprendido a lidiar con todo tipo de gente.

¿Qué es lo primero que harás al regresar?

Comerme un buen cebiche y sus respectivas heladas, ja, ja, ja, junto con mi familia, y abrazar y llenar de besos a mi pequeña y a mi madre.