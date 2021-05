La ‘chica realidad’, Shirley Arica, aclaró que no se puso ácido hialurónico en los labios, tal como lo comentó Magaly Medina, sino que se hizo una hidratación y le quedaron hinchados por la manipulación.

“Solo para aclarar me hice una hidratación de labios y se ven más hinchados de lo normal por la manipulación, pero no me he puesto nada en los labios. Con el transcurrir de los días irá bajando, pero cada uno puede opinar lo que quiera, a mí solo me interesa como yo me sienta”, dijo Shirley.

Bueno, si te hubieras puesto ácido hialurónico no tendría nada de malo porque está de moda....

Obvio, pero empecé con este procedimiento para ver si me animo a lo otro.

¿Te gustó cómo te quedaron los labios?

Sí, claro...

Magaly Medina dijo que eres la nueva Susy Díaz por el parecido en los labios...

Las comparaciones no las tomo en cuenta porque estoy lejos de estar como Susy. No lo digo porque esté mal sino porque cada quién con sus gustos y hay que respetarlos.

No te has picado...

No, esa es su chamba.

¿Es la primera vez que te haces este tipo de tratamiento?

Ya lo había hecho antes, pero no lo publiqué y ahí sí nadie dijo nada ja, ja, ja. Creo que ni cuenta se dieron.

Y ahora que decidiste hacerlo público, ¿qué te han dicho en redes?

En mis redes todos han sido buenos comentarios.

Hablando de otro tema, ¿cómo vas a pasar el ‘Día de la madre’?

En familia, tranquila con mi mami, mi abuela y mi enana.

SHIRLEY ARICA ARREMETE CONTRA RODNEY PÍO

Shirley Arica arremetió contra su expareja Rodney Pío, quien publicó una foto en su cuenta de Instagram con la hija de ambos para desear una feliz Navidad.

“Qué bonita foto... qué vacía tu alma, cualquiera escribe una bonita frase o pone una canción. Pero no cualquiera tiene los hue*** de salir adelante, a pesar de cualquier situación y de entender que no eres tú, sino la vida de alguien más que depende de ti”, escribió la ‘chica realidad’ en su cuenta de Instagram.

Shirley Arica agregó que no sabe cómo Rodney Pío puede divertirse y gastarse su dinero, “cuando no sabes si tu hija come, se enferme o qué necesita”.

“Le harás falta, son cosas que no puedo evitar, no puedo hacer nada para llenar tu vacío, pero si estar con ella siempre para siempre en todo lo que necesite”, agregó.

Finalmente, Shirley Arica escribió que estaba “harta” de ver como Rodney Pío se “pinta con la gente, usando una foto de una hermosa niña que de hija te quedó grande”.