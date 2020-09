Shirley Arica se ha convertido en la verdadera manzana de la discordia y la que provocó que Jean Deza vuelva a su lado y deje ’tirando cintura’ a Jossmery Toledo, quien no tuvo más remedio que emitir un comunicado confirmando que su relación había llegado a su fin de la manera más sorprendente: “ yo sí vivía con Jean, hasta hoy en la mañana que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo”.

Días antes de este desenlace, Shirley Arica conversó con Trome y manifestó que el futbolista Jean Deza no la supera, pero ella está tranquila y soltera y negó que las frases que pone en redes sociales estén dirigidas al polémico pelotero. “Siempre pongo frases así, no es de ahorita y no va dedicado a nadie. Ya si se sienten aludidos o aludidas, es tema de cada uno”

Además, la ’Chica Realidad’ dio a entender que aún seguía en comunicación con Deza y que él no la supera y que si Jossmery Toledo está celosa “es porque de repente él no le da la seguridad que necesita”.

Sobre la convivencia entre Jean Deza y Jossmery Toledo, Shirley disparó con todo. “Hasta que le dure, definitivamente no creo que lo suelte porque ahí está lo que necesita para salir adelante. Que sean felices y les vaya bien”.

SHIRLEY ARICA HABRÍA PROVOCADO ASÍ A JEAN DEZA

1 Shirle Arica desde inicios de agosto habría empezado a lanzar mensajes subliminales en sus redes sociales

2 Cada día un mensaje más fuerte que otro, pero habría estado dirigidos a Jean Deza

3 Shirley Arica aseguró que el futbolista Jean Deza no la supera, pero ella está tranquila y soltera.

4 Sobre sus frases subliminales, Shirley indicó que "ya si se sienten aludidos o aludidas, es tema de cada uno".

5 La 'Chica realidad' indicó que Jean Deza 'no me supera y él sabe por qué lo digo'

6 Aunque no confirmó que Jean Deza le manda mensajitos, todo parece indicar que aún tenían comunicación

7 Shirley Arica también aseguró que no le interesa lo que piensa Jossmery Toledo

8 Los mensajes de Shirley Arica sin duda provocaron un quiebre en la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo

9 Los mensajes de Shirley Arica sin duda provocaron un quiebre en la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo

10 Los mensajes de Shirley Arica sin duda provocaron un quiebre en la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo



MENSAJE DE JOSSMERY TOLEDO

No soy mucho de hablar de mi vida privada, pero lo único que diré es que yo sí vivía con Jean, hasta hoy en la mañana que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo” , dice el ‘comunicado’ que Jossmery Toledo publicó tras el video que mostró nuevamente juntos a Shirley Arica y Jean Deza muy animados y hasta con beso incluído .

En otra parte de su ‘mensaje a la nación’, Jossmery le envió un mensaje a Shirley Arica, confirmando así que ella y el futbolista retomaron su relación amorosa.

“Yo sí di lo mejor de mí, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso, espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor. Éxitos para los dos y ya no quiero ahondar más en el tema, pero Dios sabe por qué hace las cosas” , recalcó.

Asimismo, Jossmery Toledo indicó que tras el fin de su relación intensa con Jean Deza “me quitó un gran peso de encima porque ahora sí podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no las podía hacer” .

“Siempre me verán más fuerte que nunca, por cada problema, siempre hay una solución”, finalizó.