Shirley Arica a sus más de treinta años reconoce que ha cometido errores, que nunca se ha vendido como una ‘santa paloma’, pero está dispuesta a cambiar y mejorar su vida. Hoy concentra su energía en trabajar, pues enamorarse no figura en sus planes, pero tampoco le huye a un ‘cariño’ para el gusto. Eso sí, descarta a los ‘sugars’ porque no le atraen.

Shirley, desde Año Nuevo que no conversamos, te fuiste a Ecuador para participar en un reality y estando allá volviste a acaparar titulares aquí...

¿Tú crees? (ríe)... Es que la televisión me extraña.

¿Tu participación en Ecuador no prosperó porque afectó que te involucren en un tema delicado por la compra de tu camioneta?

Mira, mi casa Ecuavisa me apoyó, estaba yendo bien, traté de tomar las cosas tranquilamente, pero sí me deprimí porque era un tema complicado, con el que aquí muchos medios especularon diciendo cosas que no eran y esto afectó mi participación en el reality. Sin embargo, fue por un tema personal, no porque ellos me dieran la espalda; todo lo contrario, me respaldaron, cosa que acá no pasó. En fin, el tema ya terminó y, como dije en su momento, tuve la mala suerte de comprar un vehículo en un concesionario y que se hayan dado otras cosas de las que ni enterada estaba, no tiene que ver conmigo, para mí fue una ‘cortina de humo’.

¿Eso crees?

Claro, hay muchos temas que pasan en nuestro país, pero crean estas cosas para que la población no se entere.

Magaly dice que te vendiste en Ecuador como una ‘santa paloma’, que vendiste ‘gato por liebre’.

¡Ay mi madrina! Nunca me he vendido como una ‘santa paloma’ porque soy una persona directa, sin filtros. Lo que pasa es que salía en un programa matinal y a esa hora no iba a estar bailando sexy. Además, tenía que ceñirme a un guion y hacer lo que mi productor me pedía. Yo hice reportajes sociales, entrevisté a gente muy humilde, por eso me mostraba de otra manera, pero al margen de ello nadie tiene por qué minimizarte, pues si quieres surgir te preparas para alcanzar tus metas. Si mañana me dicen para conducir un noticiero, estudio, pregunto, solicito ayuda a quienes saben para hacerlo bien y nadie me lo va a impedir.

¿Crees que te han estigmatizado y no te dan la oportunidad de cambiar?

Todos hemos cometido errores, ‘metido la pata’ y tomado malas decisiones, unos son públicos y otros no. Yo me hice conocida por un escándalo y luego se dieron otras situaciones, pero tengo el derecho de cambiar y mejorar mi vida, ya no tengo los 18 años con los que entré a la TV, tengo 30 y algo más, y si quiero dar un giro radical a mi vida, lo hago, más porque mi hija está creciendo, pero ella (Magaly) siempre me denigra siendo mujer, ya no le hago caso, me parece aburrido lo que dice.

¿Te molesta que te digan ‘chica realidad’?

Para nada porque esa frase me define, porque soy real, sin filtros, una chica realidad.

¿Hay posibilidad de que vuelvas a Ecuador?

Propuestas hay, pero el tema es que soy mamá, tengo una hija que está en el colegio y por ella decidí regresarme. Es muy distinto que una persona te la críe o eduque a que lo haga su mamá y eso es importante para mí. Gracias a Dios, después de participar en ‘El poder del amor’ (reality en el que estuvo en Turquía) me salieron muchas propuestas y ahorita estoy trabajando con distintas marcas y me puedo dar el lujo de decir que estoy trabajando solo con mis redes sociales.

Pero para trabajar con marcas se necesita tener una buena imagen y hace poco te han visto juergueando en varias discotecas...

Las marcas para las que trabajo no tienen nada que ver acá y mi imagen la estoy cuidando porque ando tranquila. Que me metan en temas que no tengo nada que ver, escapa de mis manos.

¿Qué hacías con Nacho Di Marco bailando pegadito en una discoteca en Sechura?

A Nachito y a mí nos contrataron para un evento en el norte y ahí nació una bonita amistad, pero estoy soltera. Soy una mujer que no quiere compromisos, lamentablemente cada vez que salgo con alguien me involucran, ya esta semana es el número 10 en la lista.

O sea, soltera por decisión, no porque te falten galanes...

Soltera porque siento que una relación requiere tiempo y estar enamorada como que te desconcentra, y yo estoy enfocada en mis proyectos. Aparte tampoco ha llegado el hombre idóneo con el que haga ‘clic’.

Shirley Arica dice que no le atraen los 'sugar daddy' y que se da sus gustitos con la plata que gana trabajando. (Foto: GEC/ Allengino Quintana)

SE DIVORCIARÁ DE RODNEY PÍO

¿Esta decisión es porque tu matrimonio no prosperó?, ¿eso te marcó?

Para nada, estoy abierta al amor, pero hasta ahora no aparece el hombre que me cautive y pueda decir ‘por este hombre dejo todo’, porque soy una mujer muy pasional, así que mejor soltera, pero no sola.

Como dice Lucía de la Cruz ‘soltera, pero no desatendida’...

¡Obvio! Un cariño de vez en cuando está bien, sobre todo a partir de los 30 por el colágeno, ja, ja, ja.

Para el gusto y ¿para el gasto un ‘sugar’?

¡No! Gracias a Dios no necesito de un ‘sugar’, no me atraen. Desde muy chica he manejado mi plata, no necesito esperar que alguien me dé algo para tener mis gustitos, yo agarro mi tarjeta y la paso, para eso trabajo.

¿Tu mamá no te pide que tengas una relación formal?

Después de un fracaso matrimonial, lo que ella quiere es que me enfoque en mí, mi hija y trabajo, y más adelante encuentre un hombre que valga la pena, pues ya no estoy para perder tiempo con un chibolo. Para el rato está bueno, pero para una relación no le voy a presentar a cualquiera a mi hija.

¿Sabes que Jean Deza volvió con su pareja Gabriela Alava luego de que lo ampayaron ingresando a un hotel con Stefany Camus?

Por Dios, pasemos a cosas más importantes que hasta la pestaña se me cae.

¿Te volverías a casar?

No sé, tendría que estar muy enamorada como lo estuve en un instante, pero no está en mis planes, con decirte que no me he divorciado.

Y eso...

Es que me daba flojera todo el trámite, pero ya hablamos, como él (Rodney) ya está en Perú, para que sea por conciliación y paguemos mitad y mitad porque sino no hay divorcio, no voy a pagar todo.

Decisión madura, aparte hace poco estuvieron juntos celebrando el cumpleaños de su hijita.

Sí, ya podemos sentarnos a la mesa a comer sin lanzarnos los tenedores, ya duramos una hora conversando sin gritos. Aparte él es una persona especial para mí, le tengo mucho cariño, es el padre de mi hija y sabe que puede contar conmigo cuando me necesite.

Qué bueno saber que se han perdonado porque vivieron una época crítica con peleas, denuncias y su mamá opinando sobre ti...

¡Ay la señora! Pero bueno, ya perdoné, volteé la página y permito que mi hija se relacione con ella, con su hermana, antes me hablabas de eso y me crispaba.

¿Ese cambio por qué se da?

Es que aprendí a soltar, a dejar el rencor de lado y entender que mi hija también tiene derecho de estar con la familia de su papá y los problemas con su abuela quedaron lejos.

La última, ¿sabes que Tilsa Lozano se casa?

¡Por fin! Que le vaya bien, imagino que con Jackson (Mora). Bueno, ya le tocaba.