Shirley Arica descartó que haya regresado con el futbolista Jean Deza, como se viene especulando en los últimos días. “No tenemos comunicación y nunca en mi vida volvería con él porque no hay sentimientos y tuvimos problemas muy fuertes”, aseguró la ‘Chica realidad’.

Se comentó que llegaron a un acuerdo porque al poco tiempo que terminaron la relación luciste un carro nuevo…

Tengo un nuevo carro por mi esfuerzo. No todas las mujeres estamos acostumbradas a las cosas fáciles, Jean no me ha regalado ni un alfiler, siempre he trabajado.

Rodney Pío dijo que le contaste que la agresión física de Jean era falsa…

No puedo haber dicho eso porque tengo pruebas. No lo denuncié en ese momento porque fue traumático.

¿La denuncia contra Rodney continúa?

Sí, está siguiendo su curso. También estoy viendo el tema de la pensión de alimentos y el divorcio que hace mucho tiempo le pedí y no me lo quiso dar. (D. Bautista