Shirley Arica sorprendió al afirmar que el futbolista Jean Deza aún la sigue llamando, pese a que este ya tiene un relación con la modelo Gabriela Figueroa. Por ello, ‘la chica realidad’ le pidió al exatacante de Alianza Lima que deje de llamarla y molestarla, porque lo que tuvieron “ya terminó hace tiempo”.

Arica conversó con el diario OJO y manifestó no estar enterada de nada de Jean Deza. “No tengo ni idea si está o no con alguien, no tenemos amigos en común, no estoy enterada de nada”, manifestó.

Shirley aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje. “Quiero aprovechar la ocasión para decirle que deje de llamarme y molestarme, que sea muy feliz porque el tema que tuvimos ya terminó hace tiempo”, expresó.

SHIRLEY ARICA SE HIZO UN RETOQUE EN LOS LABIOS

TROME | Shirley Arica se realizó retoque y se aumentó los labios y así quedó

Refirió que hace cuatro días recibió la última llamada de Deza. “No tengo un buen recuerdo de él, por eso no quiero que haya ningún tipo de comunicación, pero parece que él no ha entendido esa parte, tiene que respetar a su enamorada”, manifestó.

MÁS INFORMACIÓN: SHIRLEY ARICA LLORA PORQUE RODNEY PÍO NO VISITA A SU HIJA

SHIRLEY ARICA DEFIENDE A JOSSMERY DE COMENTARIOS DE PERIODISTAS DE GOL PERÚ

En esta entrevista, ‘la chica realidad’ también salió en defensa de la expolicía Jossmery Toledo, quien también tuvo una relación con el futbolista del equipo Carlos Stein, luego que fueran difundidos unos comentarios sexistas de periodistas de GOL Perú.

“Esos dos son un par de idiotas (Jorge Kieffer y Maxi Mendaña). Sé que quisieron arreglarla; pero nadie borra lo que dijeron”, afirmó finalmente Shirley Arica.

TE PUEDE INTERESAR: