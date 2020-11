REHACE SU VIDA. La expareja de Shirley Arica, Pio Dean, se luce muy contento y cariñoso en redes sociales. El joven se encuentra muy contento por la compañía de su actual pareja la modelo Mirella Zapata.

En imágenes que publicó el periodista Samuel Suárez, Pío Dean toma la mano de Mirella Zapata. El joven se siente muy contento de rehacer su vida amorosa al lado de la modelo tras las denuncias que hizo Shirley Arica en su contra.

En declaraciones a Amor y Fuego, Pío Dean aseguró que le pedirá el divorcio de mutuo acuerdo y si ella se niega, iniciará un proceso por la vía judicial. “Me he desvendado completamente y ya sé qué clase de persona es ella”, indicó.

Asimismo, aseguró que la ‘chica realidad’ no es una persona normal, pues la acusa de mentir con respecto a las agresiones que presuntamente sufrió por parte de sus exparejas, entre ellos Jean Deza.

Por otro lado, Rodney Pío anunció que ya solicitó un régimen de visitas para poder ver a su hijita, aunque irá siempre acompañado para supuestamente evitar que Shirley Arica lo acuse de maltratarla sin motivo.

“Voy a tener que ir con una persona o un policía porque si ella me denuncia y se autolesiona, puedo ir un día y decir que le he metido un cuchillo en la barriga y me voy preso. Yo ya tengo miedo de esas cosas”, agregó.

Pío Dean se luce con nuevo modelo (TROME)