OTRA VEZ EN LA POLÉMICA. Durante muchos años, Shirley Arica fue conocida como ‘chica problema’ debido a varios escándalos. Actualmente, la modelo se encuentra en Ecuador participando del reality ‘En Contacto’, sin embargo, aquí en el Perú está envuelta en acusaciones de tener un supuesto vínculos con la red criminal ‘Los Incorregibles’.

La investigación a la conocida también ‘chica realidad’ inicia luego que comprara un vehículo de alta gama a la concesionaria JC Ugarte. Sin embargo, los problemas se dan cuando se conoce que el propietario anterior del lujoso auto es Miguel Ángel Salinas, supuesto cabecilla de la organización criminal.

Mediante un reportaje en el programa ‘Amor y Fuego’, el coronel PNP Arturo Valverde Inga señala que Shirley Arica, en caso que se comprobase su vínculo con la mafia, puede recibir hasta 12 años de cárcel por la gravedad de los cargos.

“Como organización criminal, como peculado culposo, las penas son altas. Estamos hablando de más de 12 años”, dijo el efectivo policial.

Shirley Arica podría pasar 12 años en la cárcel si se comprueba vínculo con red criminal, dice coronel PNP

Cabe precisar que la banda de ‘Los Incorregibles’ han robado casi 2 millones de soles a diferentes instituciones del estado, mediante trabajadores y extrabajadores del Ministerio de Economía.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA?

Durante su participación en el programa ‘En Contacto’ de la televisión de Ecuador, Shirley Arica rompió en llanto para decir que intentan mancillar su nombre ante las acusaciones con la mafia.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. Siempre va a ser así”, inició diciendo la modelo.

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, sentenció.