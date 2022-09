La noticia de la difusión de un video íntimo que sería de Shirley Arica tomó por sorpresa a la llamada ‘Chica realidad’, quien se presentó en Amor y Fuego, donde demostró que ella no es la joven que aparece en estas imágenes.

Arica aclaró que no es la joven que aparece en este video y mostró fotografías de sus tatuajes y los comparó con los de la protagonista de dicho video.

“Hay tatuajes que la chica no tiene como la flor de loto. Por eso he mandando las pruebas a la producción. Yo primero tenía una cruz y luego la mariposa, en el tatuaje de la chica no sale la cruz”, manifestó.

Shirley Arica reconoció ante Rodrigo González que esta situación afecta a su familia. “Nunca me he acostado con un gordito del brazo tatuado como el que aparece en el video. No soy la protagonista de ese video”, manifestó.

