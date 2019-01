Shirley Arica "tiene problemas con el alcohol" y "necesita ayuda profesional", aseguró Aída Martínez

Aída Martínez aseguró que Shirley Arica ‘tiene problemas con el alcohol’ y ‘necesita ayuda profesional’, al enterarse que la ‘Chica realidad’ fue intervenida y detenida por la policía al manejar en estado de ebriedad.



“No es la primera vez que Shirley Arica maneja en ese estado y no sé por qué lo hace. No tiene criterio, siempre es la misma historia, tiene problemas con el alcohol, creo que ya debían quitarle su brevete para que no arriesgue su vida”, sostuvo Aída Martínez.



Al decir que tiene problemas con el alcohol… ¿Crees que necesita algún tipo de ayuda?

Por supuesto que necesita ayuda profesional y desde hace 10 años. Lo que necesita es de una terapia o internarse en un centro de alcohólicos anónimos o una cosa así. No lo digo de mala onda, sino por su bien. No dejaré de decir esto hasta verla internada y que sea una mejor persona. No soy mala, lo digo porque le tuve un cariño y la consideré mi amiga, así que no la quiero ver destruida. Tiene que cuidar su integridad, porque ahora tiene una razón más por la cual vivir, que es su hija.



¿Crees que haya aprendido la lección tras la detención?

Ojalá le sirva de escarmiento para la próxima. Si quiere salir a tomar, que se ‘chupe’ toda la discoteca si quiere, pero que contrate un chofer de reemplazo porque manejar borracho es un delito. Cuando yo salgo, contrato un chofer o sino no saco mi camioneta.



LA DETUVIERON

La Fiscalía de Prevención del Delito Lima Sur realizó un operativo de alcoholemia, el último fin de semana, en los distritos de Chorrillos y Lurín, donde fue intervenida la modelo Shirley Arica, a quien se le hizo la prueba del espirado y, posteriormente, examen de sangre, que arrojó 0,7 gramos de alcohol en la sangre, superando el límite permitido.



Además, se supo que Shirley Arica estuvo varias horas detenida en la comisaría de Lurín. Luego fue trasladada a la Fiscalía de Villa El Salvador donde habría llegado a una conciliación, pues ya no podrá conducir por un plazo de 3 años.

Shirley Arica fue detenida por conducir en estado de ebriedad. (Video: Magaly Tv. La firme)