En las últimas horas, la ciudad de Estambul en Turquía se vio perjudicada por un fuerte huracán que ya ha cobrado a víctimas mortales. En dicho país se encuentran los peruanos Shirley Arica y Austin Palao, quienes vienen participando del reality ‘El Poder del Amor’.

LEE TAMBIÉN: Mamá de Juan Víctor lanza polémicas pistas de un supuesto maltrato de Andrea San Martín a su hija

A través de sus cuentas de Instagram, los modelos dieron a conocer cómo estaba la situación en la ciudad de Estambul. Ambos regresaron a su hotel a altas horas de la madrugada, luego de un intenso día de grabación, y precisaron que, pese a todo, estaban bien.

Pese a las fuertes lluvias y vientos, Shirley Arica precisó que de todas maneras siguen grabando el reality turco.

Shirley Arica quedó aterrada por huracán en Turquía: “Estuvimos grabando en esos momentos”. Video: Amor y Fuego

“Gracias a las personas y medios de comunicación que se preocuparon por mí, como muchos saben hubo huracán aquí en Turquía. Todos estuvimos grabando en esos momentos y gracias a Dios no fuimos partícipes, estamos bien, les mando un beso enorme y nuevamente gracias por la preocupación”, recalcó la polémica ‘chica selfie’.

SHIRLEY ARICA YA QUIERE TERMINAR REALITY

En otro momento, Shirley Arica aprovechó la oportunidad para referirse sobre su participación en ‘El Poder del Amor’, reality turco donde el ganador debe encontrar su media naranja. Sin embargo, la explosiva modelo ya ha mostrado sus ansias de volver al Perú para ver a su pequeña hija.

“Lo único que voy a pensar en estas semanas que quedan para terminar El Poder del Amor es en ti Sky. Eres lo único que me centra. No me importa absolutamente nada más, a buen entendedor. Ahora sí, buenas noches”, escribió.