Pese a ser una de las favoritas para ganar el reality turco ‘El Poder del Amor’, la modelo Shirley Arica se confesó y reveló que ya no quiere seguir en la competencia porque quiere volver al Perú a encontrarse con su pequeña hija.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo se mostró consciente que está recibiendo mucho apoyo de sus seguidores, quienes le están dando votos para que triunfe en el reality que se desarrolla en Turquía. Sin embargo, Arica les envió un mensaje.

“No veo la hora de regresar a mi país, y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar”, dijo la modelo.

Tras permanecer casi 4 meses en Turquía, Shirley Arica precisó que ya extraña el Perú, donde la espera su pequeña hija.

“No llegué aquí por ganarme un premio y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí. Extraño mucho y muero por volver”, sentenció.

MAGALY FELICITA A SHIRLEY POR SU RESISTENCIA EN REALITY

La conductora Magaly Medina destacó la firmeza que tiene Shirley Arica para continuar en el reality ‘El Poder del Amor’ en Turquía. Según dijo la ‘urraca’, se debe a que la modelo fue formada en el mundo de Chollywood.

“Es que tus compañeros del reality no han sabido que tú has sido formada en las canteras de chollywood, en chollywood hay que ser bien brava para subsistir. Yo creo que todas no te han llegado ni a los talones, porque tú estás derramando lisura, así como la flor de la canela”, dijo.

En respuesta, la polémica modelo reveló que de ganar el premio del reality espera darle lo mejor a su hija. “El plan mío de estar aquí es poder darle un mejor futuro a mi hija, y como ustedes saben, yo soy mamá y papá, y espero ganar el premio, sería lo máximo”, señaló.