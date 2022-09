Shirley Arica reiteró que su expareja Rodney Pío no cumple con pasarle la pensión de alimentos para su hija, pese a que ha emprendido un nuevo negocio. “No pasa ni un sol partido por la mitad”, afirmó.

‘La chica realidad’ fue consultado si Pío cumplía con sus obligaciones como papá. “No. No hasta ahora. Ya llevo en el trámite por alimentos más de dos años y sigo esperando”, respondió Shirley.

Detalló que Pío ha iniciado un negocio y por ello pensó que ‘iba a aportar en algo’. “Como no va tener dinero, con todo el tiempo que no le ha dado la pensión”, manifestó.

Shirley Arica agregó que no le gusta que jueguen con los sentimientos de su hija. “Yo no lo puedo obligar a él (Rodney Pío) a que no la deje vestida y alborotada”, manifestó.

SHIRLEY ARICA JURA NO ES LA CHICA DEL VIDEO

En la misma entrevista, Shirley Arica se pronunció sobre un supuesto video íntimo de ella que ha sido difundido en las redes sociales. Al respecto ‘La chica realidad’ negó que se trate de ella.

Hay tatuajes que la chica no tiene como la flor de loto. Por eso he mandando las pruebas a la producción. Yo primero tenía una cruz y luego la mariposa, en el tatuaje de la chica no sale la cruz”, manifestó Shirley Arica.

