Shirley Arica respondió a sus detractores, quienes la han criticado por su comportamiento en el reality ‘El poder del amor’. La ‘chica realidad’ utilizó su cuenta de Instagram para contestar.

“He estado leyendo algunos comentarios que nada que ver, no suelo leer los comentarios, les mentiría, porque soy una persona bastante temperamental, si hay algún comentario hiriente me pongo mal, se me baja el ánimo, entonces prefiero evitar ese tipo de cosas”, comentó.

Shirley Arica sostuvo que no se siente que es “creída” ni “antipática”, pero como una persona común y corriente también tiene días malos.

“El tema puntual es que no soy creída, no sé por qué me dicen creída o qué se cree, no me creo nada, soy tal cual me ven. Si me ven con cara de antipática, aburrida, cansada, etc... El reality demanda muchas horas, no todo el tiempo podemos estar felices, somos seres humanos como ustedes, tenemos días buenos, días malos, cada uno sabe por qué está aquí, sacrificios que hacemos, cosas que dejamos”, agregó

Shirley Arica dijo que se considera “una persona directa”, que no tiene filtros cuando dice las cosas.

“No adorno las palabras ni digo las cosas para que las otras personas se sientan felices, simplemente lo hago por lo que pienso y lo que siento en el momento”, sostuvo.

Shirley Arica se defiende de las críticas. (Instagram)

ACLARA SITUACIÓN CON COMPAÑERO

Shirley Arica comentó sobre un acercamiento que tuvo con un compañero de ‘El poder del amor’ aunque, posteriormente, no se pudo concretar.

“Simplemente las cosas no se dieron y punto, de repente no es conmigo y será con otra persona, y bienvenido sea. No puedo fingir cuando algo no me gusta, no soy de hacer show tampoco porque lo que ven es lo que hay, y por último yo no obligué a nadie a darme algún detalle, creo que cada uno lo hace porque le nace”, dijo.

Shirley Arica mencionó que el amor llegará cuando el destino quiera, pues necesita hacer lo que quiera y sienta.

“Para la gente que no le caigo bien y no le va bien, pues ¿qué hago? No puedo hacer nada, así soy, no me enseñaron a fingir ni a ser ‘showcera’”, concluyó.