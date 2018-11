Shirley Arica reveló que Dorita Orbegoso intentó agredirla cuando participaban en 'Combate'

La modelo Shirley Arica arremetió contra Dorita Orbegoso y reveló que la morocha intentó agredirla físicamente, durante el tiempo que participaban en ‘Combate’.



“No es que la odie, pero en verdad, su cara me produce bastantes cosas. No es tan importante en mi vida como para odiarla, pasaron muchas cosas en ‘Combate’ y desde ahí quedaron rencillas. Nadie sabe lo que sucedía en los camerinos, una vez pasó un problema y casi se me va encima”, sostuvo Shirley Arica en ‘Válgame Dios’.



De otro lado, contó que actualmente lleva una relación cordial con su todavía esposo Rodney Pío e incluso añadió que le sigue pareciendo un hombre ‘churro’.



“Después que terminamos, sí tuvimos algunos ‘remembers’, pero desde algunos meses ya no pasa nada. Pío es ‘churro’, para mí lo es, porque por algo me casé con él. Todavía es ‘churro’, pero nos llevamos mejor como amigos que como pareja”, indicó.



Como se recuerda, Shirley Arica se casó con Pío en una playa del sur y su matrimonio fue bastante escandaloso debido a las constantes peleas que tenían y que incluso los llevaron a denunciarse mutuamente en la comisaría.



Por otro lado, Shirley Arica contó que los meses que estuvo alejada de la televisión por una fractura en el hombro le sirvieron de reflexión.



“Uno se toma el tiempo para pensar y arreglar las cosas pendientes, vas creciendo, maduras y entonces te das cuenta de que eres responsable de otra vida (por su hijita) y que debes hacer las cosas bien”, detalló.



Luego soltó una tremenda carcajada cuando le preguntaron si su ‘derriere’ era natural.