Incómoda. Así se mostró Shirley Arica este lunes en Modo Espectáculos, al hablar de las críticas del padre de su hija Rodney Pío, quien calificó como una ‘payasada’ la denuncia pública por agresión física que le hizo la chica realidad a Jean Deza.

En un primer momento, la modelo se refirió a los comentarios de su ex que le reprochaban por salir a la calle y de viaje con amigos en plena pandemia y teniendo a su hijita en casa. “Tanto él como yo tenemos que tomar ciertas medidas para cuidarnos, obviamente no te voy a decir que yo paro encerrada en mi casa. Te puedes infectar en cualquier lugar, ya sea en un supermercado o visitando a algun familiar. Él no puede salir a señalarme como si fuera un gran ejemplo porque no lo es”, indicó.

Asimismo, contó que Rodney Pío no sabía del calvario que pasaba con Jean Deza. “Él dijo que era una payasada... yo creo que si una persona te agrede o una mujer es agredida no es payasada”, explicó Shirley, al mismo tiempo que aseguró que hizo pública su situación para que otras víctimas no se queden calladas por vergüenza

En ese sentido, reveló que es la segunda vez que sufre maltrato físico por parte de sus parejas y que el episodio de violencia con el futbolista del Binacional ocurrió hace aproximadamente seis meses.

“No entiendo por qué él dice ‘una payasada más un circo más’, para mí no es eso. Pensé que me iba apoyar, estábamos peleados, pero no me dio su apoyo”, agregó Shirley Arica.

Shirley Arica indignada con su ex Rodney Pío por criticar su denuncia contra Jean Deza | ME | Latina