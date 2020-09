SE PRONUNCIA. Rodney Pío, padre de la hijita de Shirley Arica, rompió su silencio tras el escándalo en el que se ha visto envuelta la ‘chica realidad’, por involucrarse con el delantero Jean Deza, quien hace unas semanas con la expolicía Jossmery Toledo.

“Ya lo mismo de siempre, creo que a tres parejas ya le ha pegado. O sea si va estar asó toda la vida ella, ya sabe ya lo que tiene que hacer, ya es grande. Me apena mucho porque obviamente es mujer, es madre de la bebe, pero ya qué puedo hacer”, dijo en declaraciones a Modo Espectáculos.

Asimismo, calificó de ‘payaso’ a Deza y lamentó que haya estado cerca de su pequeña. “Ella también tiene que saber escoger sus parejas, qué se va meter con ese payaso, qué ejemplo le puede dar a mi hija una pareja así. Yo solamente con todo este show, con todo este circo, solamente me he reído, ya qué me queda”, agregó.

En ese sentido, se mostró preocupado por su hija, por el ejemplo que las parejas de Shirley Arica le puedan dar. “Su mamá siempre tiene que estar bien para mi hija, o sea, tiene que estar bien porque vive con ella. Ella no puede estar en todo este circo, en estas payasadas. Ya no tiene 20, ni 22 años, ya tiene creo que 30 años. Ya pues, hasta cuándo, o sea mi hija qué ¿dónde queda?”, dijo Rodney Pío.

Finalmente, el ex de la chica realidad también habló del peligro al que se ve expuesta al salir a reuniones y luego regresar a casa a ver a su pequeña. “No se qué pensará, que es broma este tema. Yo le he dicho, o sea estás con tus amigas, con tus amigos, está en esta reunión, en la otra, ella está haciendo su vida normal y qué ¿no está expuesta? ¿es un robot? no está expuesta a ese virus o qué. Va a la casa la infecta a la bebe y ¿qué? O sea, esto también está mal”, concluyó.