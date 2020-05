Por: Lady Gamarra

Rodney Pío mostró su molestia y dijo que su expareja, la modelo Shirley Arica , no es un buen ejemplo para su pequeña hija, a raíz de que la ‘chica realidad’ fue detenida por agentes de la Policía del Callao al violar el toque de queda y participar en una reunión donde estuvo ingiriendo alcohol la madrugada del sábado.

Rodney, Shirley fue detenida. ¿Tú estás con tu hija?

Sí. Estoy con mi hija, pero no sé qué habrá pasado con Shirley. Hablaré con ella apenas salga.

¿Te molesta que siga involucrada en este tipo de escándalos?

Obviamente. Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó.

Shirley está expuesta a contagiarse al salir y podría llevar el virus a su casa, donde vive con tu pequeña…

Obvio. Está mal y no puede estar haciendo eso (salir).

¿Piensas pedir la patria potestad de tu hija?

No sé cómo han pasado las cosas, pero de acuerdo a eso tomaré una decisión.

SE LAVA LAS MANOS

En tanto, la modelo Kathie Reds negó que haya participado en la reunión privada, donde estuvo Shirley Arica.

“Todo el mundo piensa que he estado con ella, pero no me veo con Shirley hace mucho tiempo; además, yo vivo en Jesús María y ella en San Miguel. Solo hablamos por celular de los negocios que estamos impulsando por nuestras redes sociales”, precisó

VIDEOS RELACIONADOS

Shirley Arica detenida en presunto estado de ebriedad violando el toque de queda | América Noticias