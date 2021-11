Shirley Arica se encuentra alejada de su familia debido a que desde hace más de 3 meses se encuentra viviendo en Turquía, donde participa del reality ‘El Poder del Amor’. Sin embargo, esto no hace que la explosiva modelo se olvide de sus personas más cercanas, como su madre, quien obtuvo su título de licenciada de la universidad.

A través de sus stories de Instagram, la modelo le envió un emotivo mensaje a su madre Astrid Valle Salazar por haber obtenido su título universitario, pese a todas las circunstancias.

“Mi licenciada, orgullosa de ti, nunca te rendiste y nunca es tarde. Me sacaste adelante sola y eso es invaluable, no tienes idea de lo feliz que me haces, te admiro por todos los sacrificios que te tocó hacer por mí”, señaló.

Shirley Arica destacó que para cumplir las metas no hay una edad determinada y así dejó ver lo orgullosa que se encuentra de su madre. “Como siempre me dices, primero madre y después mujer, te amo, mami”, escribió.

SHIRLEY ARICA EN EL PODER DEL AMOR

Gran revuelo ha causado Shirley Arica en el reality turco ‘El Poder del Amor’, donde es una de las favoritas para llevarse el tan ansiado premio. Sin embargo, en las últimas semanas, la modelo ha pedido a sus seguidores que dejen de votar por ella porque quiere ser eliminada para poder regresar al Perú.

“No veo la hora de regresar a mi país, y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar”, dijo la modelo.

“No llegué aquí por ganarme un premio y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí. Extraño mucho y muero por volver”, sentenció.