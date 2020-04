Shirley Arica se animó a dar detalles de su romance con el futbolista Jean Deza y aseguró que la relación marcha ‘muy bien’, pese a que no pueden verse por la orden de aislamiento social obligatorio.

“Estamos bien, solo que es un poco complicado porque cada uno está en su casa y por ahora no podemos vernos, pero seguimos juntos”, precisó la ‘Chica realidad’.

¿No tienes miedo de que, al estar alejados, se ‘enfríe’ el romance?

Ya le he dicho que mejor nos vemos en el 2021, ja, ja, ja. Creo que cuando las cosas se dan bien pueden durar. Todo depende de cómo alimentas tu relación y se maneja esta distancia, pero siempre hablamos, mantenemos comunicación diaria. Espero que todo continúe bien, pero si se tiene que terminar, no hay otra, nadie va a morir de amor.

Tomas con madurez las cosas...

De hecho hay riesgo para todo: las relaciones, el tema económico y otras cosas. El estrés está aflorando en esta época que estamos pasando, uno ya no sabe ni qué hacer, pero si el sentimiento es verdadero no creo que se termine.

Se ha puesto de moda entre las parejas hacer ‘citas virtuales’. ¿Han hecho algo parecido con Jean?

No hacemos esas cosas, solo lo normal, una videollamada.

De otro lado, tu amiga Olinda Castañeda ha recibido muchas críticas por incursionar en el negocio de las mascarillas...

No estaba enterada, no he hablado con Olinda.

Incluso, la han comparado con Alejandra Baigorria, que está regalando las de tela...

No estoy empapada del tema, pero la gente siempre critica. Esté bien o mal lo que hagas la gente siempre va a hablar.

¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Es un poco preocupante ver que todos los días aumentan los muertos y por eso prefiero no estar tan pendiente de las noticias.

(Frank López)