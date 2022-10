Shirley Arica afirmó que Magaly Medina se cree dueña de la verdad y no debería etiquetar a las personas por errores que cometieron en su pasado. Asegura que ella ha madurado y ahora piensa antes de decir las cosas.

“Yo no estoy a favor de Magaly (Medina) ni Gisela (Valcárcel), pero siento que Magaly no es muy empática, siento que siendo líder de opinión a veces es muy drástica con sus comentarios, denigra muchísimo a las mujeres y me incluyo. También siento que se cree dueña de la verdad y etiqueta mucho a la gente, sobre todo a las mujeres”, dijo Shirley quien estará en el Sexy Hallowen, este 31 de octubre en el Plaza Arena.

Y Gisela...

He visto que ella le ha dado la oportunidad a mucha gente de reivindicarse en la vida, de apoyar un proyecto que tienes. Todo lo contrario es Magaly, sé que es su trabajo, pero hay que tener límites porque vivimos en una sociedad que todo son redes sociales y hay bullying. No todos tenemos la fuerza y la capacidad de levantarnos, hay gente que se mete al alcohol, las drogas, que se quita la vida. Antes muchas veces he hablado mal de las mujeres por su físico y decía: “ esta celulítica, gorda”, pero ahora me doy cuenta del daño que pude hacerle en ese momento.

¿Has madurado?

Era super inmadura, pero ahora con todo lo que he vivido, las experiencias que tengo puedo decir que me he vuelto más empática. Respiro y pienso, antes de decir algo.

¿A tu también te ha etiquetado por tus ampays?

Ella dice que no trabajo, que siempre salgo, ‘la que juerguea’. El lunes viajo a Cuba a trabajar, a grabar un videoclip, y a fin de año a Turquía. Tengo mi programa por YouTube y gracias a Dios tengo auspiciadores que me están pagando superbién y no tengo necesidad de hacer tonteras ni escándalos.

Tú ya no eres la misma de hace años...

Obviamente, solo espero que dé cuenta del antes y ahora de cada persona y no criticar, tan suelta de huesos, por un pasado que uno ha tenido. No le gustaría que le digan la expresidiaria. Ella ha estado donde ha estado (en la cárcel), pero nadie tiene porque señalarla, ya pagó por lo que tenía que pagar y está bien. Entonces, yo ya pagué por los escándalos en los que me he metido y ahora estoy en otro camino. No me tiene que decir como si fuera la alcohólica, la que sale todos los días, la que hace casting. Eso me parece supermal.