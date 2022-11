La modelo Shirley Arica afirmó que ahora que desde hace tiempo está alejada de los escándalos y enfocada a sus nuevos proyectos como su programa ‘EnTragos’, que se emite a través de su canal de YouTube.

“Yo estoy muy contenta con mi programa. ‘EnTragos’ fue un sueño que nació en Ecuador cuando estuve de visita por Ecuavisa”, dijo la chica realidad quien añadió que ahora maneja su carrera lejos de los escándalos y está enfocada en sus nuevos proyectos.

“Me considero una persona perseverante, luchadora y que nada me queda grande. La mejor demostración es que puse en marcha mi proyecto, mi canal de YouTube que hoy en día ya tiene más de 65 mil suscriptores”, señaló.

Asimismo, la ‘chica realidad’, comentó que ‘EnTragos’ ha sido una experiencia emocionante.

“Definitivamente ha sido una experiencia fabulosa, me llenó de mucho aprendizaje porque no solo me dediqué a entrevistar a los artistas, sino que también me involucré en la producción”, afirmó la modelo, quien recordó que por el programa han pasado artistas como Nicola Porcella, Fiorella Flores, Fiorella Alzamora, Adolfo Aguilar, Maicelo, Elías Montalvo, Macarena Vélez entre otros.

¿Tienes alguna anécodta?

Un día me llega un mensaje a mi WhatsApp y era Adolfo Aguilar quien quería venir a mi programa. De verdad, me emocionó mucho porque lo considero un gran artista.

Por último, Shirley comentó que está viviendo una nueva etapa de su carrera artística y que los ampays quedaron en el pasado.

“Hay que luchar por lo que uno quiere, la constancia, la humildad y ser responsable te abre muchas puertas. Yo estoy agradecida con todas las personas que me apoyan, y que estén atentos que venimos preparando la segunda temporada de ‘EnTragos con Shirley Arica’” señaló la también influencer y Youtuber.

Shirley Arica sobre Magaly Medina: “Se cree dueña de la verdad”

Shirley Arica afirmó que Magaly Medina se cree dueña de la verdad y no debería etiquetar a las personas por errores que cometieron en su pasado. Asegura que ella ha madurado y ahora piensa antes de decir las cosas.

“Yo no estoy a favor de Magaly (Medina) ni Gisela (Valcárcel), pero siento que Magaly no es muy empática, siento que siendo líder de opinión a veces es muy drástica con sus comentarios, denigra muchísimo a las mujeres y me incluyo. También siento que se cree dueña de la verdad y etiqueta mucho a la gente, sobre todo a las mujeres”, dijo.

Y Gisela...

He visto que ella le ha dado la oportunidad a mucha gente de reivindicarse en la vida, de apoyar un proyecto que tienes. Todo lo contrario es Magaly, sé que es su trabajo, pero hay que tener límites porque vivimos en una sociedad que todo son redes sociales y hay bullying. No todos tenemos la fuerza y la capacidad de levantarnos, hay gente que se mete al alcohol, las drogas, que se quita la vida. Antes muchas veces he hablado mal de las mujeres por su físico y decía: " esta celulítica, gorda”, pero ahora me doy cuenta del daño que pude hacerle en ese momento.

