Shirley Arica sufrió fractura de hombro y denunció a Angelo Ricci por agresión 

Shirley Arica está envuelta en un nuevo escándalo, es que la ‘Chica realidad’ denunció por violencia a Angelo Ricci, en la comisaría de Magdalena del Mar. Según el atestado policial, los hechos ocurrieron el 27 de octubre.

La modelo Shirley Arica relata que Angelo Ricci comenzó a insultarla y por eso ella lo cachetea y se aleja. De repente, él la coge por el cabello y la jala, cayendo al piso fracturándose el hombro izquierdo y quedando inconsciente, siendo trasladada por unos amigos a una clínica local.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Angelo Ricci es acusado de agresión. Hace unas semanas, un amigo de Shirley Arica contó que él la empujó, pero ella lo negó.

JURA NO LA GOLPEÓ

Por su parte, Angelo Ricci asegura que no la golpeó y fue Shirley Arica quien le pegó sin razón.



“En ningún momento la agredí. Cuando nos encontramos (en la reunión) ella primero me tiró una cachetada, después de un rato agarró el vaso de cerveza y me lo lanzó por la cabeza. Se me acerca y cachetea otra vez. Cuando salí me agarró de los brazos y en ese forcejeo se resbaló y cayó. Cuando ella bebe se desconoce, es otra persona, necesita ayuda psicológica”, declaró Angelo Ricci.

En tanto, Mariana López, expareja de Ricci, dijo que Shirley Arica es mala influencia para él, pero que tampoco era justo que sea maltratada.



“Conmigo él nunca se portó de esa manera, por eso cuando me contaron lo sucedido, fue un shock. Que pague el que tenga que pagar”, agregó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.