Shirley Arica usó sus redes sociales para mostrarse indignada luego que viralizaran un supuesto video íntimo suyo. La popular ‘Chica realidad’ aseguró que ella no es la protagonista del clip y anunció que inciará acciones legales para llegar a los responsables que han mancillado su honor.

“Me veo en la obligación de esclarecer este video, del cual no soy protagonista, sé que hay muchas coincidencias como tatuajes, pero siempre he tenido mucho cuidado con mi vida sexual e íntima. Nunca he permitido que nadie me grabe, tampoco he mandado ningún pack a nadie nunca”, acotó la modelo.

Asimismo, indicó que lamenta que gente inescrupulosa está usando su nombre para viralizar el video. “No miden las consecuencias que puede ocasionar, yo no estoy pasando un buen momento”, aseguró Shirley Arica, quien reveló que esta situación le ha generado mucho daño puesto que tiene una hija de siete años que va al colegio.

Finalmente, la ‘chica realidad’ afirmó que esta vez sus enemigos se ‘han pasado de la raya’ y que inciará acciones legales. “Ya se inició la denuncia correspondiente para que puedan llegar a las personas que están tratando de manchar mi honor, voy a llegar hasta las últimas consecuencias” , concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Esposa de notario de Giuliana: “Magaly TV me quiere pagar $1 000 por mi testimonio”, revela AyF

Giuliana Rengifo arremete contra Magaly: “Estás ardida, no superas que estuve con tu notario”

Hijo del notario ampayado con Giuliana lo vacila: “Vas a ser más famoso papá, no te olvides de tus hijos”