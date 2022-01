SE HARTÓ. Shirley Arica informó que iniciará acciones legales contra Melissa Gate, ambas estuvieron juntas en el reality ecuatoriano El poder del amor. A pesar que el programa terminó en diciembre del año pasado, el enfrentamiento entre ambas continúa.

Sin embargo, la ‘Chica realidad’ ya quiere poner punto final a toda esta situación por lo que anunció que demandará a Melissa Puerta, nombre real de la modelo, por difamación.

“ Ya que llegué a mi límite y no voy a permitir que siga difamándome de la manera tan ligera que lo hace. Es lamentable llegar a este punto, pero esta vez es necesario”, señaló la peruana en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó entre Shirley Arica y Melissa Gate?

Aunque ambas tuvieron una relación conflictiva durante el reality El poder del amor. Incluso, en durante la gala final del programa, Gate golpeó a Shirley en la cabeza sorprendiendo a todos los presentes.

No obstante, la gota que derramó el vaso para Arica, fue cuando Melissa Cat la acusó directamente durante un enlace, con un programa matinal, de ser la responsable del cierre de sus cuentas.

“ Ustedes saben del acoso que estoy sufriendo en mis redes sociales por parte de mi archienemiga y su fandom, de gente envidiosa y metida que lo único que hacen es reportarme , me han bajado mi cuenta de Instagram (…) Siempre están encima con sus malos comentarios y eso influye”, manifestó.

Al ser consultada sobre si Shirley es la responsable del cierre de su cuenta, la modelo respondió: “Ustedes saben quién es, tú lo has dicho. Eso viene desde ahí porque desde que yo le di ese golpe en la cabeza a mí me tumbaron mi cuenta, eso fue muy raro. Ella fue quien dio la orden”, aseguró.

Melissa Gate acusa a Shirley Arica de cerrarle sus cuentas de redes sociales

Luego de unos días, Arica respondió por los dichos de Gate y enfatizó que ella no tiene nada que ver con el ataque que habría sufrido la colombiana en redes sociales.

“No me sorprende que hable de mí. Desde el día uno habla de mí, y no cosas buenas. Yo no puedo hacerme responsable por lo que hacen los fans. Yo no doy una orden y la gente hace lo que yo digo (…) No quiero tener problemas con ella, no me interesa tenerla ni como enemiga, simplemente suéltame”, señaló la ‘Chica realidad’.

Tras ese programa, Melissa Gate arremetió contra la peruana en redes sociales. “Se llena la boca diciendo que juega limpio y manda a hacer el trabajo sucio (…) Obviamente no me van a llamar de Ecuavisa, yo no he ido a la cárcel, ni tengo antecedentes penales”, dijo.

