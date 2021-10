“Nadie es profeta en su tierra”, dice el refrán, y la actriz peruana Shirley Briceño parece conocerlo muy bien. Tras haberse formado en distintas escuelas de actuación y haber participado en varios castings, nuestra compatriota ha logrado hacerse con un papel en el elenco principal de la teleserie argentina ‘La 1-5/18′, que se emite de lunes a viernes a través de la señal El trece, uno de los canales con más sintonía de la TV gaucha.

La historia de la mencionada producción transcurre en el barrio ‘1-5/18′, bautizada como “La Peñaloza”, donde conviven vecinos de distintos orígenes y realidades que, a pesar de estar privados de algunos derechos y vivir con precariedades, siempre están dispuestos a colaborar y a luchar por el bienestar de la comunidad.

En esta serie, Shirley Briceño interpreta a ‘Elena’, una migrante peruana que es dueña de la cevichería más popular de la 1-5/18. Además, su personaje colabora con el comedor del barrio lo que la obliga constantemente a estar interactuando con algunos de los personajes principales.

El elenco está integrado también por reconocidos artistas como la paraguaya Lali González y actores argentinos de la talla de Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Leonor Manso, Leticia Brédice, Bárbara Lombardo, Roly Serrano, Felipe Colombo, quien fue protagonista de la recordada serie ‘Rebelde way’; entre otros.

Shirley Briceño: la actriz peruana que triunfa en ‘La 1-5/18′

SU VIDA CAMBIÓ EN ARGENTINA

Trome conversó con Shirley Briceño para que nos cuente detalles de su historia, sus inicios y formación en el campo de la actuación y de cómo logró quedarse con un papel en ‘La 1-5/18′, que actualmente ocupa los primeros lugares de sintonía en su horario, en Argentina.

“Estudié artes escénicas en la Católica y terminé mi carrera como comunicadora con especialización en artes escénicas. Allí formé con profesores muy conocidos como Alberto Isola , Teresa Ralli, Alonso Alegria y Alfonso Santiesteban. A la par, estudiaba actuación en el conservatorio con Leonardo Torres Pilar, en el 2010, por dos años. En Perú trabajé como productora para Los Productores y para el teatro La Plaza, e hice algunas obras de teatro en Lima”, cuenta Shirley en una entrevista vía Zoom.

¿Cómo decidiste viajar a Argentina?

Después de acabar la universidad, decido irme a Buenos Aires para estudiar y llevar talleres para seguir perfeccionándome. Allí comenzaron a aparecer oportunidades, no sólo en la actuación porque soy comunicadora. Empecé a trabajar en otras cosas pero siempre en paralelo. También tuve la oportunidad de participar en el teatro ‘Under’, de Buenos Aires.

¿En qué otras proyectos has participado en Argentina?

Siempre estuve en castings, participé en otra series de la productora de la 1-5/18 que se llamaba ‘El tigre Verón’, estuve en cuatro capítulos con un personaje pequeño pero me permitió poder estar un poco más cerca al tema de castings y productoras. No tenía planeado quedarme en Argentina. Las oportunidades aparecen y yo siempre me vi trabajando en el extranjero.

¿Cómo llega la oportunidad de interpretar a Elena en ‘La 1-5/18′?

La búsqueda para este papel era muy específica, estaban buscando a una actriz peruana que viviera en Buenos Aires. Así que quedé. Elena trabaja en la cevicheria junto a las mujeres del barrio, ellas son las que empujan a las personas a salir adelante y a ir en contra de la adversidad. También trabaja en el comedor del barrio, que es el punto de encuentro de varios personajes.

Shirley Briceño: la actriz peruana que triunfa en ‘La 1-5/18′





“HAY QUE ESTAR PREPARADOS PARA LAS OPORTUNIDADES”

¿Qué tan difícil es mantenerse en la industria de la actuación en Argentina?

Uno nunca debe dejar de estar inactivo. La vida del actor siempre es el día a día del casting y siempre tienes que presentarte porque son oportunidades. Gracias a los astros, estoy actualmente fija en el elenco, pero no descarto ver otras cosas más adelante.

¿Es cierto que hay más peruanos en la telenovela?

No soy la única peruana, también forman parte de la telenovela otros tres peruanos: Paul Cruzat, Renzo Quintanilla e Irvin Meza, tienen personajes importantes en la historia relacionados a unas bandas que se enfrentan en el barrio, buscando saber quién lleva la batuta.

Al retratar una situación muy polémica de la sociedad argentina, pueden aparecer opiniones a favor y en contra...

Siempre van a haber comentarios positivos y negativos. La telenovela no es que retrate tal cual, pero si los elementos que pertenecen a una villa. Van a haber muchas críticas por los estereotipos y hasta ahora hemos recibido comentarios de personas que viven en villas que nos dicen que les da gusto que reflejen esta situación.

¿Cómo podemos seguir la serie desde Perú?

La pueden ver a través de El Trece, por Movistar, y todos los dias se suben los capítulos a YouTube. A las 20:15 de Perú empieza en Argentina, pero a la media hora también se suben los capitulos en la página web. Los esperamos ahí para acompañarnos.

Finalmente, qué experiencia de vida rescatas con tu participación en este gran proyecto.

Hay que estar abierto a lo que pueda aparecer y siempre preparado. Estudiar, prepararse para lo que quieres es lo único que te va a salvar cuando aparezca esa oportunidad que querías, porque vas a estar tan listo que lo vas a recibir de la mejor manera.

