Shirley Cherres afirmó que no le molestó que Magaly Medina haya dicho que abusa de los filtros y que parece una chiquilla de 15 años.

“Lo que pasa es que he dado un gran cambio. Antes pesaba 78 kilos, ahora estoy en 52 y siempre he tenido la cara de bebé. Me dio risa lo que dijo Magaly”, señaló.

Tú usas muchos filtros...

El filtro te puede ayudar en algunas cosas y no hay nadie que no lo haya usado. Pero el filtro no me cambia el cuerpo y la gente que me conoce desde hace tiempo, se sorprende con el cambio y justo me dicen que parezco chibolita porque tengo mi cara chiquita.

Has bajado como 26 kilos, ¿no estás muy delgada?

Ya tengo un año desde que me hice la operación (de la manga gástrica) y sí estoy delgada, pero tengo mis curvitas.

¿Cómo vas de salud?

Bien, yo me cuido mucho porque le tengo terror al coronavirus. Hace 4 días falleció una prima de 30 años y con esto ya van 5 familiares que he perdido por el covid. Obviamente, yo casi ni salgo para no exponer a mis padres ni a mi hermana que viven conmigo.