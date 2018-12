¡Shirley Cherres abusa de los filtros! Impresiona con su cambio de look, pero en realidad luce así | FOTOS

Shirley Cherres es muy asidua a las redes sociales, sobre todo a los vivos en Facebook y el último domingo sorprendió a todos al publicar un par de fotografías, donde muestra su radical cambio de look al lucir el color de cabello rojizo y que sus seguidores no pudieron evitar comentar, pero también le recomendaron a la exporrista no abusar tanto de los filtros de su celular, ya que haciendo una comparación con el vivo que realizó la diferencia es realmente asombrosa.



La también exbailarina publicó en Facebook las dos fotografías en las que parecía un personaje salido de un anime o muy parecida al personaje de Jessica Rabbit de la película 'Quién engañó a Rogger Rabbit'. Pero hubo detalles que resaltaron más entre sus seguidores: los filtros de belleza al 100%, ya que no es la primera vez que Shirley Cherres los usa en sus fotografías, pues hace que parezca más blanca, sin arrugas, líneas de expresión o imperfecciones.

Shirley Cherres lució así en sus redes sociales Shirley Cherres lució así en sus redes sociales

Antes de publicar estas fotografías, Shirley Cherres realizó un vivo desde San Borja tras votar en el Referéndum 2018 y se notó el verdadero color rojizo de su cabello.



Esta no es la primera vez que un artista de Chollywood abusa del uso de filtros: Christian Domínguez también fue criticado por usar el filtro de belleza y aclararse la piel. Carloncho es otro de los que usa esta app que viene instalado en los smartphone.