Shirley Cherres afectada tras ampay con futbolista casado: "Me dijo que era soltero. No soy ese tipo de mujeres"

La porrista Shirley Cherres afirmó que fue engañada por el futbolista mexicano Mauro Lainez, quien le dijo que era soltero, luego de ser ampayada ingresando al hotel donde este se encontraba concentrado durante los recientes Juegos Panamericanos.



El programa ‘Magaly TV, la firme’ emitió el último martes unas imágenes donde la rubia llega al Sheraton para encontrarse con el futbolista mexicano.



“Me dijo que era soltero, se lo pregunté muchas veces, y ahora resulta que estaba casado. Yo no me meto con hombres comprometidos ni casados, siempre los he tratado de lejitos y con mucho respeto... pero este señor me mintió, me hizo quedar mal ante los ojos de todos, mis amigos y familia”, comentó Shirley Cherres.

Shirley Cherres fue captado ingresando a habitación de hotel del futbolista mexicano Mauro Lainez. (Video: Magaly Tv. La firme)

¿Nunca notaste un indicio de que fuera casado?

Para nada. Al parecer es muy buen actor. Desde que lo conocí me trató como una reina y yo caí en sus engaños. Al saber que había un ‘ampay’ me puse mal, me afectó anímicamente.



¿Tenían una relación?

Estuvimos viéndonos desde el 30 de julio hasta el 11 de agosto... y claro, sabía que no éramos novios, pero sí que era soltero y que no le hacíamos daño a nadie. Eso me hace sentir mal porque no soy ese tipo de mujeres, y ahora me escriben de México.



¿Qué te dicen?

Hay muchos que quieren saber detalles, esta noticia ‘rebotó’ por allá y muchos periodistas quieren que cuente detalles. Para mí es un capítulo cerrado, una mala experiencia en la vida. Pero tengo algunas pruebas para demostrar que

él me mintió.



ESPOSA LO BORRÓ DE SU VIDA

En tanto, la esposa del futbolista, Paulina Verdirame, borró todas las fotos que tenía con él y dejó las que aparece con su pequeña hija y, acompañó sus historias de Instagram con un video de su bebé con la canción de Karol G, ‘Ocean’, cuya letra dice: 'No importa lo que pase, me siento grande por ti'.