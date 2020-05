Shirley Cherres aclaró que mantenía una relación con el futbolista del Cantolao Sebastián La Torre, pero esta terminó a raíz de que él fue ‘ampayado’ en una fiesta y ‘me mintió’.

“Sí, estuve saliendo con Sebastián el año pasado y retomamos la relación hace poco, hasta que me mintió... él me dijo que estaba en una reunión familiar muy íntima y cuando salen las imágenes veo que es un ‘juergón’. Él me llamó de la comisaría porque me dice que estaba dormido y se lo han llevado en pijama, pero en el video se ve que está bailando, tomando, las chicas entran y salen (de la casa), entonces me mintió”, dijo la rubia.

“Él es un chico lindo, que no haya funcionado como pareja no significa que sea mala persona”, añadió.

Anelhí dijo que lo habías ‘sembrado’ y eres una chibolera.

La edad es lo de menos porque tuve dos exparejas mayores que me sacaron la vuelta. Y con Sebastián era un tema de tiempo que nos ‘ampayen’; además, soy un personaje público con una trayectoria conocida para que haga algo así y no respondo a personas que no existen.

ANELHÍ

De otro lado, Anelhí Arias calificó de ‘agricultora’ y ‘nueva tía chibolera de Chollywood’ a Shirley Cherres.

“Me parece tan gracioso la ‘sembradaza’, quién crees que llamó al teléfono de la ‘Urraca’...qué casualidad que el chico hace su reunión, ella no va y luego le cae la policía. Eso me parece una maldad, aunque ella no haya estado en la fiesta, eso fue una ‘sembrada’ de la nueva tía chibolera de Chollywood”, señaló.

