Shirley Cherres fue captada ingresando a habitación de hotel del futbolista mexicano Mauro Lainez | VIDEO

Shirley Cherres fue captada ingresando a una habitación de un hotel donde se hospedaba Mauro Lainez, hermano de Diego Lainez, crack del Real Betis. La exporrista tuvo que admitir ante las cámaras del programa de Magaly Medina que tuvo un 'affaire' con el futbolista, quien llegó con la selección mexicana Sub 23 a Lima para participar de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Pese a que Mauro Lainez está casado, a Shirley Cherres le dijo que estaba soltero, por lo que no tuvo problemas en mantener un 'amor panamericano' con el jugador de Tijuana Xolos de la Liga MX.

Shirley Cherres mostró los mensajes 'hot' que le envió Mauro Lainez a su Whatsapp cuando se vio descubierta ante las cámaras de Magaly Medina. "¿Hay video?", preguntó la ex porrista, siendo confirmado por el reportero.

La madrugada del sábado Shirley Cherres ingresó al hotel donde se encontraba la delegación mexicana que participó de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



Pese a que intentó pasar desapercibida hasta el futbolista Edison 'Oreja' Flores, quien se encontraba circunstancialmente en el hotel, notó la presencia de Shirley Cherres.

La porrista esperó unos minutos en el lobby para luego subir a la habitación de Mauro Lainez. Tras ver las imágenes, Shirley Cherres confesó que durante dos semanas tuvo un romance con el mexicano.

"Yo no busqué a nadie, él (Mauro Lainez) me escribió (por Instagram)", dijo Shirley Cherres, agregando que el jugador indicó que estaba soltero, lo cual no es cierto, pues el futbolista se casó en 2018 con Paulina Verdirame Elizondo, hija del exfutbolista Sergio Verdirame.