La exporrista Shirley Cherres señaló que la está pasando mal a raíz que dio positivo al coronavirus.

“ Llevo seis días desde que di positivo y se me ha complicado porque tengo asma desde niña. Me falta el aire y tengo que estar con oxígeno en las noches porque baja mi saturación . Toda esta situación me pone muy nerviosa, mi dormitorio parece una clínica, pero gracias a Dios que tengo un médico y una enfermera que están cuidándome mucho”, precisó Cherres.

¿Es la primera vez que te contagias?

Así es. Muchas personas dicen que la nueva variante es leve y es totalmente falso porque todos los organismos no son iguales. Yo tengo dos dosis de la vacuna, me cuidaba muchísimo, pero creo que me contagié al ir a comprar mis máquinas para mi spa. Les recomiendo a las personas que se cuiden mucho y no pierdan la fe.

MELCOCHITA SE RECUPERA POR EL COVID-19

Hace unos días, también se conoció que Pablo Villanueva, Melcochita, se viene recuperando luego de pasarla muy mal al dar positivo para Covid-19. Su saturación de oxígeno bajó hasta 87 y tuvo que recibir este gas incoloro por varios días en su domicilio, donde recibió los cuidados de su esposa Monserrat Seminario.

“El doctor pidió que le dejen la vía hasta el día lunes para que puedan administrarle las medicinas que le han recetado y también el oxígeno. Le han puesto unas ampollas en la barriga y eso lo ayudó mucho para que se recupere, pero sí, pasó momentos difíciles”, dijo Monserrat a Trome.

TE PUEDE INTERESAR