La exporrista Shirley Cherres criticó a la colombiana Lucecita Ceballos por afirmar que Onlyfans es una red social pornográfica y meter a todas las chicas que tienen una cuenta en dicha plataforma en el mismo saco. La rubia aclara que lo suyo es ofrecer sensualidad y desnudos artísticos, marcando distancia de las que realizan contenido triple x.

Recordemos que hace unos días, Lucecita Ceballos descartó la posibilidad de tener una cuenta en Onlyfans porque resaltó que es una señora con todas las letras y que no se sentiría cómoda mostrando más de la cuenta. Además, lamenta que ciertas figuras del espectáculo estén dispuestas a desnudarse a cambio de dinero.

“Creo que Lucecita hace mal en generalizar las cosas, pues es cierto que hay gente que hace pornografía como Xoana González, pero yo comparto fotos sexis y desnudos artísticos. Creo que no debe hablar por hablar, seguro que busca algo de publicidad... además, no recuerda que ella salía en bikini en la tele, así que no entiendo por qué se escandaliza, no hay que ser hipócrita en la vida o tiene un poco de amnesia”, dijo Shirley Cherres.

Además, añadió que ella cuida mucho su imagen y tiene un público que aprecia mucho su trabajo en dicha plataforma. “Soy una persona que siempre he destacado por mi sensualidad, siempre he cuidado mucho mi imagen y me gusta marcar la diferencia en el medio artístico. Por eso, mi trabajo siempre ha sido sexi y hasta algunos desnudos artísticos, pues mis fans siempre me piden hacer un trabajo de nivel y profesional”, añadió la exporrista.

CRITICA A JEAN DEZA

Hace unos días, la exporrista Shirley Cherres aplaudió la decisión de Jean Deza, quien anunció que se retira del fútbol profesional a sus 28 años, y espera que pueda encaminar su vida alejándose de las juergas y los escándalos. Es más, le recomienda que ingrese a la universidad y se convierta en un profesional para darle un buen ejemplo a sus hijos.

“Creo que su decisión es buena porque él ha demostrado que no es nada profesional como deportista, como futbolista. Si hubiera sido una persona más inteligente, profesional y disciplinado hubiese llegado muy lejos en el fútbol porque es una persona talentosa. Sin embargo, hemos visto que le gustan más las juergas, las borracheras y las mujeres, así que esa clase de deportistas no son un ejemplo para nadie”, enfatizó Shirley Cherres.

Luego, añadió que Jean Deza no es un buen ejemplo para los niños y espera que su futuro sea en la universidad. “Los excesos y escándalos en su vida personal no son un buen ejemplo para los niños, así que espero que pueda ingresar a la universidad y pueda convertirse en profesional, que tenga una buena educación, pues los años pasan volando. Además, se sabe que tiene varios hijos y debe darles un buen ejemplo”, dijo la rubia exporrista.