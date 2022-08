La rubia Shirley Cherres criticó a la cubana Dalia Durán por no prepararse bien para poder hacer sus shows en discotecas, ahora que decidió lanzarse como cantante y bailarina. Recordemos que tras la sentencia de 20 años a Jhon Kelvin, la modelo decidió empezar una carrera en el mundo artístico.

“He visto lo que Dalia Durán ha hecho por lo que ha salido en televisión y creo que muchas personas creen que subir a un escenario es fácil, que se hace de un día para otro y el público merece respeto, pues paga un dinero para ver un show y nada puede ser improvisado... y para eso hay que prepararse y ella tiene que estudiar”, comentó Shirley Cherres.

Luego, añadió que no basta con tener un lindo cuerpo y salir en lencería. “No solo es subir al escenario para hacer un bailecito y ponerse lencería porque tiene un bonito cuerpo. Todo empieza con tener simpatía, carisma y desenvolvimiento con el público. Dalia es guapa, pero debe de prepararse . Si tiene todas las ganas de salir adelante por sus hijos, pues lo hará, ya que hay público para todos”, añadió.

Finalmente, contó que sus temas ya se encuentran en las plataformas digitales y empezará con sus shows musicales en provincias. “ Estoy contenta con mi ingreso a la música, ya tengo tres temas en las plataformas digitales y el público las está disfrutando. Además, en unos días empiezo con mis primeras presentaciones en provincias y también voy a grabar unos videoclips para poder compartirlo con mi público en las redes sociales”, añadió Shirley Cherres.

‘PACO BAZÁN ES EL MÁS LINDO DE LA TELEVISIÓN’

La exporrista y ahora cantante Shirley Cherres alborotó el set de ‘El deportivo’ que conduce Paco Bazán y señaló que el exfutbolista es un chico muy guapo, caballero y uno de los rostros más lindos de la televisión; pero no lo secuestraría. Además, señala que sus temas ya se encuentran en las plataformas digitales y recibe el apoyo del público.

“Me invitaron al programa y me sentí muy contenta porque recibí mucho cariño, aunque mi presencia alborotó a los muchachos, ja, ja, ja. Es más, Paco Bazán se fue del set cuando hacía el paso de Anitta, creo que se ruborizó, no esperaba un show tan sensual. En su momento no lo vi pues estaba haciendo mi show, pero luego pude ver las imágenes y fue muy gracioso”, comentó la rubia Shirley Cherres.

¿Ya conocías a Paco Bazán?

No, recién ahí lo conocí, es muy guapo y caballero. Es uno de los rostros más lindos de la televisión, pero eso no quiere decir que lo secuestraría, ja, ja, ja. La entrevista que me hizo me gusto, todo fluyó bien, él tiene muy buena vibra, es agradable. Por eso, me animé a hacer un show divertido, lindo y que gustó al público. Sabía que había sido futbolista y que también es actor, pero nunca habíamos podido coincidir en ningún evento.

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Hurtado reprochó a mujer que pidió ayuda: “Abusiva, 6 hijos con 38 años, no me das pena”

Rodrigo González tras fallecimiento de Olivia Newton John: “Es una leyenda a partir de hoy”

Ministerio de la Mujer recriminó a Andrés Hurtado: “No podemos permitir que se humille a una mujer”