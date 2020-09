Shirley Cherres denunció que fue víctima de agresión de su expareja José Manuel Pando y mostró moretones en ambos brazos, como prueba de la presunta agresión; durante una entrevista en vivo para el programa Magaly TV, la Firme.

Visiblemente afectada y con varios kilos menos, Cherres denunció que Pando la jaloneó con el fin de quitarle su celular, por celos. “Me hackeó y los mensajes de Facebook llegaban a su celular”, manifestó.

Incluso la rubia denunció en la comisaría de Chosica que fue víctima de agresión y hasta del robo de dos iPhones, dinero y joyas; según un documento presentado en el programa.

“Te quise muchísimo, pero la verdad eres una gran decepción, yo no quiero nada contigo; pero esto quedó aquí”, afirmó la rubia.

EXPAREJA DE SHIRLEY CHERRES SE DEFIENDE

Tras la denuncia de Shirley Cherres, José Manuel Pando rechazó las acusaciones y por el contrario, manifestó que la artista fue quien una vez lo arañó.

“Hace días antes de terminar me dijo no tengo plata, 'hay que armar algo’ y no pensé que iba a llegar a eso”, afirmó Pando.

Shirley Cherres denunció que fue víctima de agresión. (Magaly TV La firme/ ATV)





