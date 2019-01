Shirley Cherres denunció que pareja de Anelhí Arias la acosó y propuso tener relaciones íntimas en su casa.

Shirley Cherres denunció que el cubano Alejandro García, pareja de Anelhí Arias, la besó a la fuerza y le propuso tener relaciones íntimas durante una reunión en su casa, la madrugada del último lunes.



“Anelhí (Arias) y su cubano vinieron a mi casa, y como estaban de aniversario, hemos tomado unos tragos. Luego de unas horas, ella se quedó dormida y él se lanzó encima mío, me besó a la fuerza y me dijo: te voy a hacer el amor rico. Yo le grité, empujé, me lo saqué de encima, lo insulté con groserías, porque no aguanto este tipo de cosas”, comentó Shirley Cherres sobre el incidente que vivió.



La ahora pelirroja, añadió, que el cubano despertó a Anelhí Arias y le dijo para irse a su casa.



“Él despertó a Anelhí (Arias) y le dijo vámonos porque ya amaneció, pues eran como las 7 de la mañana. Se la llevó al baño y ahí le dijo que yo me fui encima de él ... ese hombre es un sinvergüenza, un cínico”, añadió la exporrista.



¿Por qué crees que Alejandro se comportó así contigo?

No lo sé... yo solo lo he visto un par de veces, nunca le he dado confianza para nada. Él puede decir ahora que estaba borracho, pero en mi casa tengo cámaras de seguridad que han grabado todo y cuando se lo dije, se palteó... entonces, sí estaba cuerdo, sabía lo que hacía. Si él sale a negar las cosas, tengo las pruebas necesarias que avalan lo que digo.



¿Ahora te cuidas mucho?

Después de lo que me pasó con el otro tipo hace unos meses, me tengo que cuidar. Yo los invité a mi casa a conversar, a compartir un buen momento y me pasa esto.



¿Qué consejos le darías a Anelhí?

Ella tiene que analizar bien las cosas, yo en su lugar nunca hubiera regresado con una persona que me agrede. Pero también sé que se siente sola.



LA DESMIENTE

​

En tanto, Anelhí Arias desmintió que Alejandro haya intentado sobrepasarse con Shirley Cherres.



“Estuve en la casa de Shirley, estuvimos tomando, conversando, pero no estuvo Alejandro. Está hablando sonseras, ha estado mareada, al igual que yo, pero es mentira lo que está diciendo”, comentó Anelhí Arias.



¿No estuviste con Alejandro en el departamento de Shirley?

No puede decir algo que no existe. Tuvimos una discusión, pero ahora está diciendo tonteras y luego se arrepentirá.