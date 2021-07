La exporrista Shirley Cherres afirmó que es la ‘Barbie peruana’, pues ha bajado 22 kilos tras su operación de manga gástrica y luce como una chibola de 18 años. Además, señala que no abusa de los filtros como dicen sus críticos, pues sus fans están felices de verla lucir sus curvas de infarto.

“Siempre hay críticas de una o dos personas, pero son muchos más lo que me quieren. Para los que no saben, he bajado 22 kilos después de hacerme la manga gástrica... de la Shirley de antes no queda nada, estoy totalmente renovada y mis seguidores en Onlyfans están felices. Soy la Barbie peruana, los que me han visto dicen que parezco de 18 años”, comentó la rubia.

¿Entonces, no abusas de los retoques y filtros en tus fotos?

Mis filtros no se comparan a los de Sheyla Rojas, solo uso algunos que tiene brillo porque me gusta, pero todo lo que se ve es natural. Lo que hago es cambiarme el color de ojos, pero sinceramente, nunca nadie me mira los ojos, ja, ja, ja.

¿Mantienes una dieta estricta?

Mi alimentación es muy sana y hago ejercicio en mi casa. Además, de algunas sesiones de tratamiento láser para mejorar la piel, y pronto, regresaré a los escenarios.

Vuelves con todo...

Tengo muchas propuestas de trabajo para empezar a animar eventos, ahora que todo se está reactivando. Además, tengo que viajar al extranjero para cumplir contratos en Estados Unidos, Europa y Japón.

VACILÓ A JANET BARBOZA

Hace unas semanas, la exporrista vaciló a Janet Barboza tras verla debutar en la pista de baile de ‘Reinas del show’ afirmando que había empezado la temporada de circo, haciendo referencia a que la ‘Rulitos’ tiene dos pies izquierdos.

“Siendo la señora Barboza una persona con tantos años en la televisión conduciendo un programa de cumbia y que no sepa bailar, pues llama la atención, ni siquiera sabe una coreografía básica... ha sido gracioso, chistoso, me he reído mucho y bueno, parece que se ha adelantado la temporada de circo”, enfatizó Shirley Cherres, respecto al debut de la ‘Rulitos’.

Luego, añadió que la participación de Janet está marcada por ser una ‘víbora’ y porque la han juntado con Milena Zárate.

“Gisela tiene años de experiencia y es marketera, porque es lógico que en un show de baile ponga a personas demuestren su talento, pero en ese programa hay varias víboras, como la chica Milena, quien es solapa, y la señora Barboza, que es una víbora conchuda... eso es parte del show”, señaló la exporrista.

TAMBIÉN LEE: Tomate Barraza se emocionó por volver a los escenarios