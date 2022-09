La rubia Shirley Cherres comentó que le parece una estafa que la conductora de televisión Olenka Zimmermann haya puesto sus fotos de hace veinte años en su cuenta de Onlyfans, siendo una mujer regia y con un cuerpazo.

“Me enteré lo de Olenka (Zimmermann) y no lo podía creer porque ella es una mujer regia, con un cuerpazo y no creo que tenga necesidad de poner fotos de hace veinte años. Ella en su momento ha sido un referente porque ha sido una modelo importante del país, pero los fans quieren cosas actuales; así que me parece una estafa”, dijo Shirley Cherres.

¿Cómo te va en tu Onlyfans?

Yo siempre comparto fotos actuales, estoy realizando sesiones seguidas y dándole mucho material a mi público. Ahora me encuentro muy delgada, con formas y curvas de infarto para que disfruten mis seguidores.

¿Realizarías material pornográfico?

Mi línea no es pornográfica, sino sexi, sensual. Muchos me han pedido eso, pero lo he descartado. Además, ahora estoy en otra faceta de mi carrera, pues estoy muy abocada a la música y las animaciones.

FELICITA AL ‘GATO’ CUBA

Hace unos días, la rubia Shirley Cherres afirmó que la llegada de todo hijo es una bendición, tras conocer que el ‘Gato’ Rodrigo Cuba hizo público que volverá a ser padre con la empresaria Ale Venturo; pero criticó de que haya sido demasiado rápido pues tienen pocos meses de relación y él aún afronta problemas judiciales con Melissa Paredes. Sin embargo, señala que es un buen padre.

“Hay que felicitar a Rodrigo Cuba porque los hijos son una bendición y debe estar viviendo un momento muy feliz al lado de su pareja, pero considero que no era el momento más adecuado para que vuelva a ser padre. Aún está fresca su ruptura sentimental con Melissa Paredes y tiene pocos meses de relación con Ale Venturo, quien me parece una linda chica, trabajadora y de perfil bajo”, señaló la rubia Shirley Cherres.

¿Además, el ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes aún están inmersos en varios líos judiciales?

Sí, eso es bastante penoso, pues ambos son padres de una menor de edad y deberían de haber tenido mayor cuidado para que no lleguen a esos extremos. Además, sé que hasta ahora siguen impedidos de ver a su niña por la investigación que realiza la Fiscalía. Sin embargo, el ‘Gato’ Cuba ha demostrado que es un buen padre y espero que en esta nueva etapa pueda llevar mejor las cosas, y espero que siga haciendo buenos partidos con el Sport Boys, el equipo de mis amores y que necesita seguir sumando puntos en el campeonato.

