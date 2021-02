Shirley Cherres ha causado polémica en sus redes sociales luego de publicar un post en el que pide 400 soles por una videollamada con sus seguidores y asegurar que con el dinero recaudado ayudará a ollas comunes y los más necesitados que han sido golpeados por la pandemia del coronavirus en nuestro país.

“Queridos amigos, sé que muchos quieren tener una videollamada conmigo, esta es tu única oportunidad. Con previo depósito de 400 soles yo podré ayudar a muchas ollas comunes, comedores populares y cumpliré con los que más necesitan. Ustedes me conocerán de manera virtual por única vez. Solo le estamos dando un buen fin a su dinero. Personas serias al DM o inbox. Gracias”, fue el mensaje que se leyó en las redes sociales de la rubia.

Inmediatamente las críticas no se hicieron esperar, pues muchos usuarios consideraron una burla y un abuso que esté cobrando tal cantidad por solo una llamada y hasta desconfiaron que la exporrista cumpla con esa ayuda. Incluso, le aconsejaron que mejor pida donación de cinco soles para los más necesitados.

Shirley Cherres no dudó en responder a las críticas que recibió y aseguró que con esos 400 soles compraría comida para toda una semana para los comedores u olllas comunes.

“Las videollamadas son muy claras. Los 400 soles irán a una cuenta donde llevaremos a las personas que necesitan. A mí sí me da pena que la gente esté sin trabajo y los niños sin alimento”, respondió la exporrista.

“No es obligatorio. Soy una mujer que hace ayuda social desde los 18 años. Vengo de muy buena familia. El decir una única videollamada no es sinónimo de prostitución. En el mundo hay gente muy buena. Yo trabajo con varios distritos de esta manera con el padrón que se realiza todo el año y no soy más ni menos, solo me nace ayudar y no estoy en política para nada”, recalcó.

Criticas a Shirley Cherres por pedir 400 soles por videollamada

