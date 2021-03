Después de sus intentos fallidos en el amor, la controvertida y ex porrista Shirley Cherres contó que está ilusionada con un madurito galán, quien día a día la enamora con sus detalles, además, reveló que es congresista, pero evitó dar el nombre pues prefiere ir con calma por las experiencias que le ha tocado vivir anteriormente.

“Decidí cuidar mi vida privada y no exponerla más, pero no puedo negar que hay alguien especial y se está esforzando para ganarse mi corazón, así que vamos a ver cómo me va. Ojo, no es futbolista, es una persona mayor, político, abogado, empresario y es Congresista. Es muy bueno, respetuoso, galante, generoso y me entiende mucho”, expresó la ex porrista del ‘Sport Boys’.

¿De quién se trata?

No te puedo dar el nombre, porque le estoy poniendo mil pruebas (para darle el sí). Después de todo lo malo que pasé, no estaba dentro mis planes estar con alguien , pero las cosas se dieron y lo conocí por el destino. No me puedo quejar, es un hombre muy bueno, tiene sus buenos autos, su yate, tiene una súper residencia, pero lo material es algo que no me llama mucho la atención porque siempre he trabajado y siempre me he valido por mí misma. No soy una mujer interesada.

De otro lado, mañana (hoy) es tu cumpleaños… ¿Cómo recibes este nuevo año de vida?

Muchos van a preguntar cuántos años voy a cumplir, pero aquí no se trata de los años que cumpla, sino de cómo me siento y me siento una chica con la energía y vitalidad de una quinceañera, así que imagínate. Me siento súper regia, una mamacita, estoy pesando 52 KG y estoy llena de amor. Estoy feliz porque es un año nuevo de vida, de esperanzas y lo más importante es que tenemos salud.

¿Estás pasando la cuarentena sola?

Todo el mundo sabe que soy independiente, pero he decidido estar con mis padres hasta que sean vacunados y sentir la tranquilidad que están bien, pero mi felicidad no es completa porque tengo familia que vive en el extranjero y no los puedo ver desde hace dos años, sin embargo, eso no me quita mis metas, mis sueños a cumplir ni la esperanza que nos vacunen a todos pronto. Nada ni nadie me quitará las ganas de seguir adelante, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, pero no hay que perder la fe.