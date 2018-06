¿Qué cosa? Shirley Cherres se manda con todo a ex de Maria Mora [FOTOS]

A pocos días de haber confirmado el fin de su relación sentimental con Marina Mora , Renzo Spraggon fue captado junto a Shirley Cherres , quien no descartó tener una cita a solas con el argentino.



Shirley, publicaste una foto con Renzo. ¿Ya se conocían?

Nos encontramos en el canal (Latina). Recién nos han presentado y está tal como me lo recetó el médico. Ya le dije que tiene casa en San Borja.



Me imagino que ya habrán intercambiado números...

Obvio y me dijo que está soltero. Me parece un chico guapo, educado, con buen cuerpo y súper buena onda, pero lo más importante es que está soltero y yo soltera desde hace cinco años.



¿Te ha invitado a salir o te lanzó algún piropo?

Estamos conversando, me contó que se regresa a Argentina y hay que despedirlo bien (risas). Soy soltera y hago lo que quiero. Él es coqueto como todo argentino, yo le dije que para ver su bien trabajado cuerpo tiene que estar desnudo y me respondió: ‘Esa es la idea’. (L. Gamarra)